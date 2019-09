L'immobilier joue de nouveau son rôle de refuge, souligne Sofidy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le secteur de l'immobilier coté a délivré une surperformance au mois d'août (+2,1 %), renouant ainsi avec son rôle traditionnel de refuge dans les périodes de volatilité sur les marchés Actions (le Stoxx 50 Net return a, pour sa part, baissé de 1,07 %), observe Sofidy. Selon le société de gestion, la clé de cette surperformance vient d'une part d'une amélioration de la perception des risques sous-jacents par les investisseurs dans les secteurs du bureau sur les différents marchés nationaux et du résidentiel allemand.Elle vient d'autre part de la hausse continue des secteurs " alternatifs " (logistique, immobilier de santé et résidences étudiantes) à visibilité élevée dont la valorisation est soutenue par l'enfoncement des taux sans risque (le 10 ans d'Etat allemand est voisin de -0,7 % et l'OAT française est à -0,4 %).