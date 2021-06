L'impact de la crise du Covid-19

sur la situation financière des entreprises et des ménages en avril 2021

Cette note présente une mise à jour de la photographie de la situation financière des entreprises et des ménages à partir des statistiques monétaires et financières à fin avril. Sont décrites ici les évolutions de quelques grandeurs clefs : la dette brute et la dette nette des entreprises ; les placements financiers, le crédit et l'épargne financière (capacité de financement) des ménages ainsi qu'une estimation de leur surplus d'épargne financière.

Les faits marquants se résument ainsi :

Sur les trois premiers mois de l'année, la dette brute des sociétés non financières (SNF) augmente de 5 milliards d'euros et leur trésorerie de 11 milliards d'euros. La dette nette des SNF (calculée comme la différence entre la dette brute et la trésorerie) diminue donc de 6 milliards d'euros. En cumul, entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, la dette nette est restée quasi stable (+ 9 milliards d'euros après 15 milliards d'euros sur 2020, cf. tableau 1 et graphique 1) ;

De janvier à avril 2021, le cumul du total des placements financiers des ménages est estimé à 81 milliards d'euros et est, comme en 2020, concentré sur les dépôts bancaires (41 milliards d'euros). L'épargne financière, c'est‑à‑dire la différence entre les flux nets de placements financiers (81 milliards d'euros) et les flux nets de dettes (21 milliards d'euros) s'établit 60 milliards d'euros sur 4 mois (cf. tableau 2 et graphique 2), à comparer à 77 milliards sur les 4 premiers mois de 2020 et 20 milliards sur la même période de 2019. En dépit de la fermeture des commerces non essentiels en avril, les flux d'épargne financière n'ont pas marqué d'augmentation notable ce mois-là par rapport aux trois mois précédents.

En cumul, entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, le surplus d'épargne financière des ménages, calculé comme la différence entre les flux d'épargne financière observés et les flux qu'on aurait obtenus en prolongeant la tendance pré-Covid, serait de 142 milliards d'euros après 115 milliards d'euros à fin 2020 (cf. graphique 3).

1 - La trésorerie et la dette des sociétés non‑financières

Au premier trimestre 2021, la dette nette diminue (- 6 milliards d'euros), la hausse de la trésorerie se poursuivant (+ 11 milliards d'euros) un peu plus rapidement que celle de la dette brute (+ 5 milliards d'euros). Cette augmentation modérée de la dette brute s'explique par des émissions nettes de titres négatives (- 3 milliards d'euros, les remboursements de titres de créance étant supérieurs aux nouvelles émissions), alors que les crédits bancaires continuent de progresser (+ 8 milliards d'euros).

En cumul, entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, la dette nette est restée quasi stable (+ 9 milliards d'euros après 15 milliards d'euros sur 2020). Cette évolution agrégée masque des évolutions par secteur d'activité et par taille plus contrastées.

Les chiffres provisoires disponibles pour le mois d'avril indiquent une progression du crédit bancaire (+ 1 milliard d'euros) alors que les émissions nettes de titres de créance sont toujours négatives (- 4 milliards d'euros). Les entreprises ont, par ailleurs, puisé dans leurs dépôts bancaires (- 3 milliards d'euros).