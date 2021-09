L'impact de la crise du Covid-19

sur la situation financière des entreprises et des ménages en juillet 2021

Cette note présente une mise à jour de la photographie de la situation financière des entreprises et des ménages à partir des statistiques monétaires et financières à fin juillet. Sont décrites ici les évolutions de quelques grandeurs clefs : la dette brute et la dette nette des entreprises ; les placements financiers, le crédit et l'épargne financière (capacité de financement) des ménages ainsi qu'une estimation de leur surplus d'épargne financière.

Les faits marquants se résument ainsi :

Sur les sept premiers mois de l'année, les flux de dette brute des sociétés non financières (SNF) augmentent de 6 milliards d'euros et les flux de trésorerie de 9 milliards d'euros. L'encours de dette nette des SNF (calculé comme la différence entre les encours de dette brute et de trésorerie) diminue ainsi de 3 milliards d'euros. Entre décembre 2019 et juillet 2021, il est quasi stable, aux alentours de 995 milliards d'euros (cf. tableau 1 et graphique 1) ;

De janvier à juillet 2021, le cumul du total des flux nets de placements financiers des ménages est estimé à 146 milliards d'euros et reste sur tendance très supérieure à celle qui prévalait avant la crise Covid (son montant sur 7 mois étant déjà proche de celui de 156 milliards d'euros enregistré sur l'ensemble de l'année 2019). Comme en 2020, les placements financiers sont concentrés sur les dépôts bancaires (72 milliards d'euros). Les flux nets de dettes (50 milliards d'euros sur sept mois) sont très soutenus après le léger tassement de 2020. L'épargne financière, c'est‑à‑dire la différence entre les flux nets de placements financiers et les flux nets de dettes s'établit 96 milliards d'euros sur 7 mois (cf. tableau 2 et graphique 2), à comparer à 120 milliards sur les 7 premiers mois de 2020 et 40 milliards sur la même période de 2019.

En cumul, entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, le surplus d'épargne financière des ménages, calculé comme la différence entre les flux d'épargne financière observés et les flux qu'on aurait obtenus en prolongeant la tendance pré‑Covid, serait de 157 milliards d'euros après 111 milliards d'euros à fin 2020 (cf. graphique 3).

1 - La trésorerie et la dette des sociétés non‑financières

Après une hausse forte et ininterrompue, la dette brute connait pour la première fois un léger repli au deuxième trimestre 2021 sous l'effet d'un flux net de - 3 milliards d'euros. Cette diminution de la dette brute s'explique par un reflux des émissions nettes de titres (- 4 milliards d'euros, les remboursements de titres de créance étant supérieurs aux nouvelles émissions), alors que les crédits bancaires, notamment les crédits d'investissement, continuent de progresser (+ 2 milliards d'euros).

Les flux nets de trésorerie sont eux aussi légèrement négatifs au deuxième trimestre (- 1 milliard d'euros). Les dépôts à vue continuent d'augmenter significativement, mais les dépôts rémunérés et les OPC monétaires subissent des sorties nettes.

Au total, les flux nets de dette nette (calculés comme la différence entre les flux nets de dette brute et de trésorerie) sont à nouveau négatifs au deuxième trimestre (- 2 milliards d'euros, après - 6 milliards au premier trimestre).

Les chiffres provisoires disponibles pour le mois de juillet font état d'une progression du crédit bancaire (+ 2 milliards d'euros) et des émissions nettes de titres de créance (+ 2 milliards d'euros). Les entreprises ont, par ailleurs, réduit leurs placements sous forme d'OPC monétaires (- 3 milliards d'euros) mais continué d'alimenter leurs dépôts bancaires (+ 2 milliards d'euros).