L'impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des ménages et des entreprises :

fin avril 2020, le surplus d'épargne financière des ménages atteint déjà près de 55 milliards, tandis que les entreprises recourent fortement à l'endettement pour faire face à leurs besoins à venir de trésorerie

Cette note propose une mise à jour de notre première photographie à fin mars de la situation financière des ménages et des entreprises à partir des statistiques monétaires et financières mensuelles 1. En complément des données mensuelles habituelles, ici mars et avril, la Banque de France propose également un indicateur de la tendance hebdomadaire, bâti grâce à la collaboration des établissements de crédit, dont les derniers chiffres sont arrêtés au 15 mai. Les faits marquants se résument ainsi :

Du côté des ménages, la détention de numéraire et de dépôts bancaires se renforce en avril (+26,6 milliards d'euros), tandis que les crédits à l'habitat comme à la consommation diminuent légèrement (-1,8 milliard d'euros pour les premiers, -2,4 milliards d'euros pour les seconds). Sous réserve des mouvements des placements financiers non bancaires, les flux nets d'épargne financière des ménages (calculés comme la différence entre les flux nets de placements et les flux nets de dettes) seraient, en cumul sur mars-avril, supérieurs d'environ 55 milliards d'euros à leur tendance habituelle.

Du côté des sociétés non financières, la dynamique du financement bancaire ne faiblit pas, avec plus de 25 milliards d'euros de crédits supplémentaires par rapport à mars, soit plus de 60 milliards sur les deux derniers mois. Contrairement à ce qui a pu être observé en mars, le financement bancaire se trouve accompagné en avril par le financement de marché qui a nettement repris (+33,3 milliards en avril, après -2,4 milliards en mars). Ainsi, au total, la dette des sociétés non-financières progresse de 58,6 milliards d'euros en avril après 32,7 milliards en mars soit un peu plus de 90 milliards en cumulé. Ce flux global d'endettement correspond peu ou prou à celui des dépôts, en particulier des dépôts à vue (+44,5 milliards d'euros pour ces derniers). Ceci reflète vraisemblablement le comportement de précaution des entreprises en matière de trésorerie en anticipation des décaissements à venir.

1 - Les dépôts et crédits des ménages

Les dépôts à vue des ménages - incluant les entrepreneurs individuels - progressent de 13,6 milliards d'euros en avril, après plus de 14 milliards en mars, soit 27,7 milliards sur deux mois. L'encours de comptes rémunérés, largement représentatifs de l'épargne réglementée (livret A, LDDS) croît nettement aussi (11,5 milliards en avril après 5,8 milliards en mars) et le flux atteint en cumul 17,3 milliards sur mars-avril. Le total du numéraire et des dépôts bancaires augmente ainsi de 26,6 milliards en avril, après 22,2 milliards en mars. En écart à sa tendance, le surplus de numéraire et dépôts s'établit à 15,7 milliards en mars et à 20,1 milliards en avril, soit un surcroit de 35,8 milliards sur la période mars-avril qui couvre six semaines de confinement. La première tendance pour les 15 premiers jours de mai fait état d'un léger reflux des dépôts, à l'instar de ce qui avait été observé les deux premières semaines d'avril : -0,2 milliard d'euros, avec un arbitrage entre dépôts à vue (-2,6 milliards d'euros) et dépôts rémunérés (+2,4 milliards d'euros).

1 Cf. Publication du 29 avril « L'impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des ménages et des entreprises : une première photographie à partir des données monétaires et financières à fin mars 2020 ».