L'impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des ménages et des entreprises - Septembre 2020

Tableau 1 : Trésorerie, dette brute et dette nette des sociétés non-financières

(en GEUR, non CVS) Encours Variation d'encours a) fév. sept. mars avril mai juin juillet août sept. d) Moyenne 2020 2020 janvier 2017 - février 2020 Placements Trésorerie 696,4 870,6 27,6 42,8 58,4 21,1 14,4 12,1 - 2,3 2,9 Cumul depuis mars 174,2 27,6 70,4 128,8 149,9 164,3 176,4 174,2 Dépôts bancaires 632,8 791,6 41,1 40,6 47,2 15,9 11,6 7,9 - 5,6 3,4 - dépôts à vue 471,3 621,8 40,4 44,5 45,2 12,3 8,5 8,3 - 8,6 3,5 - dépôts rémunérés 161,5 169,8 0,8 - 3,8 1,9 3,6 3,1 - 0,3 3,0 - 0,1 OPC monétaires b) 63,6 79,0 - 13,5 2,1 11,3 5,3 2,8 4,2 3,3 - 0,6 Financement Dette brute 1 709,7 1 882,7 32,1 60,0 42,0 21,6 17,8 2,1 - 1,2 6,9 Cumul depuis mars 173,0 32,1 92,1 134,2 155,7 173,6 175,7 174,5 Crédits bancaires 1 066,5 1 180,6 35,4 25,3 28,9 15,1 15,1 0,5 - 4,8 4,1 dont PGE 120,7 b) - trésorerie 236,7 317,6 27,3 19,1 24,0 10,5 8,6 - 1,2 - 7,4 0,5 - investissement 768,2 793,2 7,7 4,2 3,8 1,3 4,8 1,5 1,8 3,4 - autre 61,6 69,8 0,4 2,0 1,1 3,3 1,7 0,2 0,8 0,1 Titres de créance b) 643,2 702,1 - 3,3 34,7 13,1 6,5 2,7 1,6 3,6 2,8 - à moins d'un an 53,1 65,1 - 1,9 8,8 8,1 - 5,4 3,1 1,9 - 2,6 0,5 - à plus d'un an 590,1 637,0 - 1,4 25,9 5,0 11,9 - 0,3 - 0,3 6,2 2,3 Financement net Dette nette c) 1 013,3 1 012,1 4,5 17,2 - 16,4 0,5 3,5 - 10,0 1,1 4,0 Cumul depuis mars 4,5 21,7 5,3 5,8 9,3 - 0,8 0,3

a) À la différence des flux, les variations d'encours peuvent inclure notamment des effets de valorisation. b) Chiffres provisoires.

c) Dette brute moins trésorerie.

d) La somme des variations mensuelles d'encours entre mars et septembre diffère légèrement de la variation d'encours prise entre février et septembre en raison de la neutralisation de reclassements survenus en août.

Source : Banque de France.

par la suite le crédit aux PME a pris le relais (effet « PGE », voir graphique 2). En cumul depuis mars, le flux net de crédit bancaire aux sociétés non financières s'établit à 116 GEUR, dont 67 GEUR pour les seules PME. Si l'on ajoute les émissions nettes de titres, le flux cumulé d'endettement brut atteint 175 GEUR sur la même période.

En septembre, on observe une faible augmentation de l'endettement net (dette brute - trésorerie) des sociétés non financières (+ 1,1 GEUR) en dessous de sa tendance pré-covid (+ 4,0 GEUR par mois en moyenne entre janvier 2017 et février 2020). En cumul entre mars et septembre, la dette financière nette progresse de 0,3 GEUR. On n'observe pas à ce stade de hausse marquée de la dette nette des SNF considérées dans leur ensemble.

La hausse conjointe de la dette brute et de la trésorerie peut s'expliquer par deux facteurs. D'une part, certaines entreprises ont sans doute eu un comportement de précaution en utilisant leurs possibilités d'emprunts pour se constituer un coussin supplémentaire de trésorerie. À cet égard, le dernier baromètre trimestriel sur la trésorerie, l'investissement et la croissance des PME publié par Bpifrance (septembre 2020) indique que le PGE a essentiellement été affecté au financement du besoin en fonds de roulement des PME/TPE et la trésorerie courante (58 % des entreprises). 23 % des entreprises interrogées en ont utilisé une partie pour rembourser des dettes préexistantes et 11 % seulement l'ont utilisé pour financer des investissements. Enfin, 68 % des entreprises interrogées affirment conserver une part importante du PGE en liquidité. Au total, une partie non négligeable de la dette levée par les SNF depuis mars 2020 est restée en trésorerie.