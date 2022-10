L'impact de la monnaie sur les entreprises nord-américaines est considéré comme "mauvais" après un deuxième trimestre difficile - rapport

Par rapport à un panier de devises, le dollar a progressé de 6,5 % pour le trimestre clos le 30 juin. Pour le trimestre terminé le 30 septembre, l'indice a progressé de 7,1 %. Le dollar s'est redressé alors que la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive afin de refroidir l'inflation.

L'impact collectif du taux de change, y compris sur les entreprises des États-Unis, du Canada et du Mexique, a atteint la somme énorme de 34,25 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année. Cela se compare à un effet négatif de 14,66 milliards de dollars au premier trimestre de 2022, indique Kyriba dans son rapport.

Les impacts positifs et négatifs globaux au deuxième trimestre pour les multinationales nord-américaines et européennes ont atteint 49,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui constitue également le niveau le plus élevé d'impacts monétaires enregistré par le cabinet pour un seul trimestre.

"Nous nous attendons à ce que cela soit au moins aussi grave au troisième trimestre en raison de la hausse du dollar et de l'augmentation drastique de la volatilité des devises", a déclaré Bob Stark, responsable mondial de la stratégie de marché de Kyriba, dans un courriel.

Les entreprises du S&P 500 viennent de commencer à publier leurs résultats pour le troisième trimestre 2022, et les estimations des analystes concernant les bénéfices du trimestre en glissement annuel sont en forte baisse depuis le 1er juillet, selon les données IBES de Refinitiv.

Un dollar plus fort rend les produits des exportateurs américains moins compétitifs à l'étranger tout en nuisant aux multinationales américaines qui doivent échanger leurs bénéfices en dollars.