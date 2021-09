Louis Lefeuvre Suivre 7 Tous ses articles L’impact de la rotation du capital sur les rendements 17/09/2021 | 09:30 Louis Lefeuvre 17/09/2021 | 09:30 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires A travers cet article, nous allons analyser l’impact que peut avoir la rotation du capital sur nos rendements. En d’autres termes, comment améliorer nos performances en fonction de la périodicité de versement des dividendes. En effet, un dividende annuel de 5% n'a pas la même valeur s’il est versé mensuellement ou annuellement. Les mathématiques ont un rôle central dans cet article. Mais pas d’inquiétude, nous prendrons un exemple simple afin d’en faciliter la compréhension. Sans plus tarder, commençons. Imaginez que vous soyez en possession de 100.000€. Ne sachant pas quoi faire de cette somme dans l’immédiat, vous décidez de la placer à la banque et souhaitez en tirer un rendement annuel de 10%. Oui, vous avez bien lu “10% de rendement annuel”. Ce taux d'intérêt va simplement nous permettre de faciliter les calculs. Revenons-en à notre histoire. Afin de savoir où placer cet argent vous allez voir deux banques, Bank10 et Bank2x5. Ces deux banques vous proposent un rendement annuel de 10% mais une politique de versement différente. Bank10 vous propose un rendement annuel de 10% versé en une fois en fin d’année.

Bank2x5 vous propose également un rendement annuel de 10% mais avec 5% versés en milieu d’année et 5% versés en fin d’année. Laquelle de ces deux banques allez-vous choisir ? Avec Bank10, en fin d’année vous allez recevoir 10.000€ ((100.000*0,10)-100.000).

Avec Bank2x5 en fin d’année vous recevrez également 10.000€ (100.000*5%+100.000*5%)-100.000) Ainsi, si vous souhaitez récupérer vos intérêts, le choix de la banque importe peu. Cependant, si vous souhaitez réinvestir directement vos dividendes, il existe une différence de taille. Avec Bank10 vous récupérez 10.000€ en fin d’année

Avec Bank2x5 vous récupérez 5.000€ au bout de 6 mois. Si vous re-placez directement ces 5.000€, lors du deuxième versement de l’année vous ne toucherez non pas 5.000€ mais 5.250€. En effet, les 5% seront calculés sur les 100.000€ initiaux plus les 5.000€ d'intérêts ajoutés. (100.000€*5%+105.000*5%). Le rendement annuel de Bank2x5 n’est donc plus de 10% mais de 10,25%. Oui, il s’agit là du principe des intérêts composés et non pas de la rotation du capital. Mais soyez patient, ce que nous allons voir est l’augmentation du rendement en fonction du nombre de versements. Autrement dit, quelle est la performance marginale entre des versements annuels, semestriels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires et journaliers… Prenons un tableau pour mieux schématiser tout cela. Voici, la formule permettant de calculer le taux de rendements net si nous ré-investissons directement nos intérêts : R = (((1+i/1/n)^n)-1)*100

N : Nombre de rotation

I : Taux de rendement annuel Ainsi entre un versement annuel et un versement hebdomadaire nous gagnons 0,51% supplémentaire soit un peu plus de 5% du rendement initial de 10%. Comme nous pouvons le voir, plus nous effectuons de rotations de capital en une année, moins le rendement marginal est élevé. Autrement dit, entre un versement annuel et semestriel nous gagnons 2,5% mais entre un versement hebdomadaire et journalier nous ne gagnons plus que 0,01%. Source : 10K-Diver Malheureusement, j’ai une mauvaise nouvelle, il n’est pas possible d’utiliser ce concept auprès d’une banque pour diverses raisons comme le TAEG et l’imposition. Cependant, ce principe prend peut tout à fait s’appliquer aux dividendes d’entreprises. En France, beaucoup d'entreprises versent les dividendes de façon annuelle (mais pas toutes : TotalEnergies paie par exemple des dividendes trimestriels). Aux États-Unis, la majorité des entreprises versent des dividendes de manière trimestrielle voire mensuelle pour certaines. Ainsi, une entreprise versant des dividendes de façon mensuelle a, si nous ré-investissons nos dividendes, un meilleurs rendement annuel. Prenons un dernier exemple. Nous possédons une action de National Health Investors, une REITS américaine, notre PRU pour cette action est de 60$. National Health Investor verse un dividende de 4,2$ par an, soit un rendement annuel de 7%. Or, s’agissant de versements trimestriels de 1,05$, si nous ré-investissons directement nos dividendes, le rendement net s’élève non plus à 7% mais à 7,19%. La différence est minime, mais si nous ajoutons les intérêts composés sur un placement à long terme, la différence se fait ressentir. 100.000€ à 7,19% pendant 40 ans = 1 607 573,49

100.000€ à 7% pendant 40 ans = 1 497 445,78 €.

Soit, in fine, une différence de 110 127,71€. Dorénavant, nous regarderons un peu plus attentivement la fréquence de versements de dividendes.

