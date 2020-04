L'impact du Covid-19 sur le marché du bois européen : un meeting ETTF / EOS

17.04.2020

Le 15 avril 2020, la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF) et l'Organisation européenne de l'industrie du sciage (EOS) ont organisé une conférence téléphonique conjointe qui visait à faire le point sur les effets de la crise du covid-19 sur le marché du bois européen et à essayer d'évaluer la situation dans les prochains mois. Des représentants de onze pays européens ont contribué à cette réunion. Le Commerce du Bois a participé à cet échange en tant que représentant de la France au côté des représentants du Danemark, Finlande, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Italie, Espagne, Suisse et Belgique. L'EOS et l'ETTF pourraient organiser dans les prochains mois un second tour de table.

Il ne fait aucun doute que l'épidémie de coronavirus a des conséquences graves et de grande envergure sur la chaîne de valeur du bois. Il existe toutefois des différences importantes entre les pays européens : là où le coronavirus a fait le plus de victimes, l'économie a été la plus touchée. Le secteur de la construction, un marché fondamental pour l'industrie du bois, a été touché dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France, ainsi que dans des entreprises situées ailleurs qui sont particulièrement exposées à ce groupe de pays. Dans d'autres parties de l'Europe, comme en Scandinavie, en Allemagne et aux Pays-Bas, le secteur local de la construction s'est mieux porté. Une période de crise pourrait également être prévue pour ces pays au cours du troisième trimestre. Les secteurs liés à la logistique, tels que les palettes, sont comparativement plus performants que les secteurs liés à l'industrie manufacturière, tels que les industries du meuble. Pour répondre à une demande en difficulté, les usines ont procédé à des réductions de production à deux chiffres, les réductions en Scandinavie étant comparativement plus faibles qu'en Europe centrale. Le secteur du bricolage devrait soutenir le marché, d'autant plus que les marchés du bricolage restent pour la plupart ouverts actuellement et soutiennent donc les scieries et le commerce. Dans l'ensemble, il est probable que les pays qui traversent cette crise avec moins de victimes se tourneront davantage vers le commerce intérieur et orienteront leurs ventes vers leur marché local au cours des prochains mois.

Pour EOS et les membres de l'ETTF, les marchés étrangers sont très importants. Les participants de l'appel ont souligné que la Chine, en tant que client et producteur fondamental, s'est redressée au cours des dernières semaines, tandis que les ventes aux États-Unis sont en baisse. Le marché indien est complètement fermé, tandis que certains pays du sud-est asiatique connaissent des difficultés. La pénurie de conteneurs disponibles (et la hausse des prix de ces derniers) reste un défi, mais la situation semble s'améliorer par rapport à il y a quelques semaines. Les participants ont souligné que la circulation sans entrave des matières premières et des marchandises reste fondamentale pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie. Les scieurs et les négociants sont convenus qu'en agissant comme un entrepôt, ils peuvent amortir les réductions régionales de l'offre et de la demande, une fonction importante pour la stabilité générale du marché et le bon fonctionnement de la chaîne de contrôle. Certains pays sont également confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. L'équilibre entre respect des normes de santé et de sécurité et libre circulation de la main-d'œuvre est dur à trouver. De plus, les assureurs de crédit ne doivent pas entraver le marché par des mesures restrictives. Les compagnies d'assurance doivent continuer à émettre des lignes de crédit et ne pas ajouter de l'huile sur le feu en entravant les flux de trésorerie dans un marché déjà turbulent.

Pour ce qui est de l'avenir, les deux organisations ont convenu que la durée et l'intensité de la crise seront déterminantes pour le schéma de reprise. Si le coronavirus est neutralisé dans les mois à venir, il y a de l'espoir pour un retour à une situation presque normale - le secteur du bois se portait bien au premier trimestre. Un tel résultat représente le meilleur scénario possible. Toutefois, si l'économie générale et le secteur de la construction restent faibles au cours des troisième et quatrième trimestres, une contraction prolongée fera payer un lourd tribut à l'industrie du bois, même dans les pays qui ont jusqu'ici réussi à surmonter la crise Il semble très probable que l'économie subira quelques changements structurels en réaction à la pandémie. L'impact de ces changements n'est pour l'instant pas prévisible, mais il se fera probablement sentir également dans l'industrie du bois.