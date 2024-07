Le président américain Joe Biden n'a peut-être pas reçu beaucoup de crédit politique pour les milliers de subventions et d'investissements publics que son administration a accordés dans tout le pays, avec des projets d'aéroports ou de routes dans des endroits comme la Caroline du Sud et le Wyoming qui ne risquent pas d'entamer le statut de l'ancien président Donald Trump dans ces États profondément conservateurs.

En outre, il faudra peut-être des années pour savoir si ce que M. Biden a tenté - lancer une transition énergétique post-carbone, délocaliser la production technologique, répartir la richesse dans les villes moins prospères et reconstruire les infrastructures dégradées - portera ses fruits, comme l'affirment ses partisans, en termes de productivité accrue, de chaînes d'approvisionnement plus sûres et de versement d'un acompte sur la lutte contre le changement climatique.

Ses détracteurs diront que le président démocrate a creusé le déficit, qu'il a choisi les gagnants au lieu des marchés privés, qu'il est allé trop loin sur des questions telles que l'annulation des prêts étudiants et l'application de la législation antitrust, et qu'il a attisé l'inflation.

Pourtant, lorsque M. Biden s'est retiré de sa course à la réélection dimanche, ni ses partisans ni ses adversaires n'ont douté de son ambition d'être un président transformateur sur le plan économique, en s'appuyant sur un ensemble d'idées économiques progressistes qui germaient depuis la crise financière de 2007-2009.

M. Biden n'a pas abordé les idées fiscales les plus agressives et les plus controversées que certains démocrates ont mises en avant pour redistribuer les richesses et les revenus, bien qu'elles aient inspiré des idées telles que l'intensification des efforts de recouvrement de l'Internal Revenue Service (IRS).

Mais il a remis au goût du jour ce que l'on appelait autrefois la "politique industrielle", qu'il a rebaptisée "économie de l'offre" avec une orientation libérale, et a tenté de s'attaquer à des problèmes qu'il jugeait stratégiques - la nécessité de stimuler la production nationale de semi-conducteurs - ou moraux - la prise en charge des frais de garde d'enfants et des prêts étudiants.

Le programme de M. Biden était "important et spectaculaire", a déclaré Mark Muro, chercheur principal au programme de politique métropolitaine de la Brookings Institution et partisan de l'accent mis par le président sur l'encouragement des investissements technologiques dans les régions qui ont pris du retard sur le plan économique.

M. Biden a réussi à sortir d'une décennie ou plus de blocages, de "petites balles" et de scepticisme à l'égard du gouvernement pour se lancer dans une expérience majeure d'investissement - dans la technologie, l'énergie verte et l'infrastructure", a déclaré M. Muro. "Tout cela s'appuie sur une conception convaincante des lieux et de l'inclusion, afin de diffuser les avantages de l'innovation au-delà des centres traditionnels tels que San Francisco et Boston.

PAS DE DÉFINITION DE L'HÉRITAGE

Ce programme était aussi coûteux qu'expansif, ce qui a sans doute exacerbé une flambée d'inflation en 2022. Il était plus sceptique à l'égard de la mondialisation que la vision des prédécesseurs démocrates de M. Biden, Barack Obama et Bill Clinton, et adoptait une vision élargie du rôle du gouvernement fédéral.

Au cours de ses deux premières années, M. Biden a fait adopter par le Congrès quatre textes législatifs majeurs dans le domaine économique.

L'un des piliers de ce programme, le projet de loi sur les infrastructures d'un montant de 1 000 milliards de dollars en 2021, était "très raisonnable, le type de mesures que l'on pourrait imaginer de la part des présidents précédents", a déclaré Michael Strain, chercheur résident et directeur des études de politique économique à l'American Enterprise Institute.

Mais "ce n'est pas ce qui a défini l'héritage du président. Ce que le président voulait, c'était être le prochain FDR (Franklin Delano Roosevelt), le prochain Lyndon Johnson", a déclaré M. Strain, en référence aux présidents démocrates qui ont mis en place les programmes New Deal et Great Society qui ont considérablement élargi l'empreinte économique du gouvernement dans les années 1930 et 1960.

Dans le pire des cas, M. Strain considère les dépenses de M. Biden comme "imprudentes", la dette publique représentant aujourd'hui 6 % de la production économique nationale, ce qui est généralement le cas en période de récession. M. Strain a également désapprouvé les "gadgets stupides tels que l'effacement de la dette étudiante", qui ont élargi la frontière de l'aide fédérale à des familles de plus en plus nombreuses de la classe moyenne.

Il ne s'agit pas de la sombre parodie dépeinte par M. Trump, qui cherche à reconquérir la Maison-Blanche après avoir perdu les élections de 2020 face à M. Biden. Sous la présidence de M. Biden, le taux de chômage a connu sa plus longue période sous la barre des 4 % depuis les années 1960, soit plus de deux ans. Les gains salariaux dont ont bénéficié les travailleurs américains ont été les plus importants dans les professions les moins bien rémunérées et, pour nombre d'entre eux, ils ont suivi le rythme de l'inflation.

FAIRE LA DIFFÉRENCE

En fait, M. Biden et M. Trump partagent sans doute un trait économique important : Le recours aux dépenses déficitaires pour maintenir la croissance à un niveau supérieur à la tendance.

Trump s'est appuyé sur un livre de recettes de la République, à savoir des réductions d'impôts qui n'ont pas été compensées par des réductions de dépenses, tandis que Biden a adopté une approche quelque peu nouvelle pour les démocrates.

En tant que vice-président d'Obama, M. Biden a été aux premières loges des efforts déployés par le président démocrate pour contrer la crise financière de 2007-2009 à l'aide de programmes aujourd'hui jugés trop timides.

La reprise après cette profonde récession a été extrêmement lente et douloureuse. La leçon semblait claire : lorsqu'une crise frappe, la réponse doit être rapide et de grande ampleur.

C'est dans cette logique que s'inscrit le premier grand projet de loi économique de Joe Biden, le Plan de sauvetage américain, d'un montant de 1 900 milliards de dollars. Adopté moins de deux mois après l'investiture de M. Biden, le 20 janvier 2021, ce plan prolongeait un grand nombre des mesures de relance, de chômage et d'autres paiements mis en place par M. Trump au début de la pandémie du virus COVID-19.

Alors que l'effort de redressement après la crise sanitaire s'est prolongé au-delà de la fin du mandat de Trump et a été largement mené avec un soutien bipartisan, le résultat net a été un taux de chômage qui est revenu à un niveau moyen de 4 % environ 18 mois après la récession déclenchée par la pandémie. En revanche, il a fallu plus de sept ans pour atteindre ce niveau de chômage après la crise financière - une reprise lente qui a été particulièrement difficile pour les cols bleus américains et qui a contribué à l'ascension de M. Trump.

Parmi les projets de loi qui ont suivi, citons le plan d'infrastructure bipartisan, les fonds destinés à stimuler la production américaine de semi-conducteurs et la loi sur la réduction de l'inflation, qui est peut-être l'initiative la plus controversée de M. Biden, car elle inclut des incitations à la production d'énergie verte et de véhicules électriques dans un projet de loi visant ostensiblement à lutter contre la hausse des prix.

Certains de ces programmes pourraient bien être annulés si Trump remporte l'élection du 5 novembre.

Toutefois, Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics, estime que la plupart des mesures mises en œuvre par M. Biden devraient perdurer.

Le pays a surmonté la pandémie en subissant moins de dommages économiques que ce que l'on craignait, et si le coût en était l'inflation, l'alternative aurait pu être bien plus douloureuse en termes de chômage chronique et de perte de production, a déclaré M. Zandi. De même, les investissements dans les infrastructures et la production de puces - ce qui se traduit par un bond des investissements dans les usines et par le nombre d'équipes de voirie réparties dans les villes américaines - sont largement dépassés.

Ce n'est pas à l'échelle de ce que Roosevelt a fait pour lutter contre la Grande Dépression, a déclaré M. Zandi, mais cela a compté.

"Je considère qu'il s'agit d'une action de grande envergure, qui fait la différence, mais dans le contexte de la politique macroéconomique traditionnelle, elle n'est pas transformatrice et ne change pas les règles du jeu", a-t-il déclaré. "Nous sommes sur le même terrain de jeu. Il a simplement joué avec des joueurs plus grands et plus musclés. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Dan Burns et Paul Simao)