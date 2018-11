PARIS, 26 novembre (Reuters) - Différents secteurs économiques ont enregistré des pertes de chiffres d'affaires significatives ces deux dernières semaines sous l'effet des perturbations liées au mouvement des "Gilets jaunes", qui exercent un "impact sévère" sur l'activité économique à l'échelle nationale, d'après Bruno Le Maire.

Voici les données communiquées lundi lors d'un point presse par le ministre de l'Economie et des Finances à l'issue d'une réunion avec les représentants des organisations patronales et de différentes fédérations professionnelles particulièrement pénalisées par ce mouvement.

* Dans la GRANDE DISTRIBUTION, confrontée à des problèmes de livraisons et des blocages d'entrepôts, la perte de chiffre d'affaires (CA) pour l'ensemble du secteur a atteint 35% le samedi 17 novembre, s'est établie à 18% le samedi 24 novembre et s'est échelonnée entre 8% et 15% dans la semaine.

Les livraisons des grandes surfaces, qui avaient reculé de 22% le samedi 17 novembre, ont diminué de 7% par magasin samedi dernier, selon une étude d'impact de Nielsen.

* Les CENTRES COMMERCIAUX ont vu leur fréquentation chuter de 15% samedi, et de 9% lors de la journée de promotions "Black Friday" de vendredi, selon les chiffres publiés lundi par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC).

* Pour les PME, certains secteurs sont particulièrement touchés, "notamment le jouet qui fait 55% de son CA dans les quatre dernières semaines de l'année", a souligné le ministre.

* Pour LES ARTISANS ET LES COMMERÇANTS, l'impact est plus localisé, mais parfois très sévère dans certaines régions, avec des baisses de CA pouvant atteindre 60% à 70% pour certains artisans bouchers, coiffeurs ou boulangers.

* Les MARCHÉS DE GROS sont également très impactés, avec une perte de CA évaluée entre 30% et 40%, du fait de problèmes de livraison des marchandises.

* Dans le secteur de la RESTAURATION, les baisses de CA vont de -20 à -50% sur les deux samedis de mobilisation des "Gilets jaunes".

(Myriam Rivet, édité par Julie Carriat)