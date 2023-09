L'impact des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, qui ont débuté en mars 2022, n'a pas encore été entièrement transmis à l'économie réelle, a déclaré vendredi un ancien vice-président de la banque centrale.

La Fed a augmenté son taux cible de 525 points de base pour le porter à 5,25 %-5,50 % au cours des 17 derniers mois.

"Je pense qu'il reste encore beaucoup à voir", a déclaré Alan Blinder, vice-président de la Fed entre 1994 et 1996, au Reuters Global Markets Forum (GMF).

"Nous parlons de délais historiquement moyens de deux à trois ans entre la politique monétaire et l'inflation. Dans ce contexte, si l'inflation est plus rapide de trois ou quatre mois, ce n'est pas très grave et cela suggère qu'il reste encore beaucoup à faire", a ajouté M. Blinder.

M. Blinder a également déclaré que l'inflation de base a tendance à réagir aux mesures de politique monétaire à un rythme plus lent que l'inflation globale, ce qui, associé aux délais de transmission, signifie que la Fed devrait envisager de suspendre ses taux pendant un certain temps encore.

L'inflation mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) reste bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, à 3,3 %, tandis que le taux "de base", qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, s'élève à 4,2 %, selon les données les plus récentes.

La "dernière ligne droite" pour réduire l'inflation pourrait s'avérer difficile pour la Fed, a déclaré M. Blinder, ajoutant que la banque centrale ne serait pas "têtue" si l'inflation s'établissait légèrement au-dessus de son objectif déclaré de 2 %.

"Une fois que le premier chiffre de l'indice PCE de base sera de 2 %, alors que le deuxième chiffre sera peut-être de 2,8 %, je pense que la Fed commencera à se détendre au sujet de l'inflation", a-t-il déclaré.

"Ils pourraient conclure que le coût de la production et de l'emploi pour passer de 2,8 % à 2 % est tout simplement très élevé", a déclaré M. Blinder, ajoutant toutefois qu'ils "ne seront pas près" d'indiquer publiquement un changement d'objectif en matière d'inflation.