La livre sterling a connu son lot d'épreuves et de tribulations au cours des dernières décennies, mais elle reste une monnaie largement utilisée et, cette année, elle a mieux résisté que ses pairs face au dollar.

Voici quelques informations sur la monnaie britannique :

1/ PERFORMANCE CETTE ANNÉE

La livre s'échange autour de 1,27 $, soit une hausse de 23 % par rapport au niveau record de 2022. Elle a perdu une fraction de sa valeur par rapport au dollar cette année, mais cette performance est meilleure que celle des autres monnaies des marchés développés.

La reprise a été soutenue par une performance économique meilleure qu'on ne le craignait, par l'espoir que la Banque d'Angleterre sera prudente dans la réduction des taux et par l'espoir qu'une large victoire du parti travailliste de l'opposition lors des élections du 4 juillet apportera une plus grande stabilité politique et économique.

La livre sterling est également proche d'un pic de deux ans par rapport à l'euro, autour de 84 pence.

2/ RÔLE SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

La livre sterling est la quatrième devise la plus échangée au monde après le dollar, l'euro et le yen. Ce n'est pas négligeable sur un marché mondial des devises dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 7 500 milliards de dollars par jour, et cela reflète le rôle de Londres en tant que centre financier majeur.

Selon la dernière enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI), le dollar a été acheté ou vendu dans environ 13 % des transactions de change mondiales en avril 2022, contre 15 % en 1989.

Le Royaume-Uni est également le principal lieu d'échange de devises au niveau mondial, avec une part de 38 % du chiffre d'affaires mondial, selon les estimations de la BRI.

3/ PAIEMENTS ET RÉSERVES

Les marchés financiers ne sont pas les seuls à utiliser la livre sterling pour leurs transactions.

La livre sterling occupe la troisième place dans le classement des monnaies en fonction de leur part dans les paiements mondiaux en valeur, selon les données de Swift.

Elle représente 6,84 % des paiements mondiaux, contre environ 47 % pour le dollar et près de 23 % pour l'euro. Elle devance toujours le yen japonais et le yuan chinois. La part de la livre sterling est restée globalement stable au cours de la dernière décennie.

La livre représente également environ 5 % des réserves monétaires mondiales, selon le Fonds monétaire international. Cette part est également restée globalement stable au cours des 20 dernières années, ce qui souligne l'importance de la livre sterling pour les gestionnaires de fonds.

4/ UN RÔLE HISTORIQUE

Le rôle de la livre sterling sur les marchés des changes est en partie dû à l'héritage de sa domination sur le commerce mondial au 19e et au début du 20e siècle, qui a fait de la Grande-Bretagne un banquier clé pour le monde entier.

Elle a perdu sa couronne au profit du dollar après la Première Guerre mondiale, mais reste néanmoins importante, même si son prix s'est affaibli en raison du déficit de la balance commerciale britannique et d'une inflation moyenne plus élevée qu'aux États-Unis.

Selon les économistes, les investisseurs étrangers se sentent à l'aise avec la livre sterling en raison de sa réputation de solidité des droits de propriété et de limitation des pouvoirs publics. Et contrairement aux monnaies des géants économiques émergents tels que l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, la livre sterling est librement échangée 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.