L'impôt sur le revenu prélevé à la source au 1er janvier-Philippe

PARIS, 4 septembre (Reuters) - L'impôt sur le revenu sera comme prévu prélevé à la source au 1er janvier 2019, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe sur TF1, mettant un terme à plusieurs jours d'incertitude sur le maintien d'une réforme au potentiel "choc psychologique" dans un contexte économique délicat.

"Je vous confirme qu'au 1er janvier 2019 l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour faire en sorte que cela soit possible", a dit le chef du gouvernement.

Interrogé sur les interrogations de ces derniers jours au sein de l'exécutif, il a estimé qu'il ne fallait pas "confondre exigence et hésitation".

"Le président de la République a dit (...) qu'il était sur ce sujet d'une exigence totale, qu'il voulait être certain que cette réforme, qui est une bonne réforme et qui ne viendra pas diminuer leur pouvoir d'achat [des contribuables-NDLR], mais améliorera pour beaucoup d'entre eux leur situation en matière trésorerie", a-t-il souligné.

Lors d'un déplacement en Finlande, Emmanuel Macron avait semé le doute jeudi dernier en déclarant avoir "plutôt l'intention" de mener à son terme cette réforme et en précisant qu'il prendrait sa décision définitive après des "clarifications" sur le sujet.

Deux jours plus tard, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait évoqué pour la première fois un possible arrêt de la réforme. Une réunion, qualifiée d'"intense" par la présidence s'est finalement tenue mardi matin à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Gérald Darmanin.

"Nous avons aujourd'hui l'ensemble des réponses aux questions que nous nous posions, nous avons la garantie (....) que cette réforme sera mise en oeuvre dans de bonnes conditions pour les contribuables", a assuré Edouard Philippe.

"Il y a tout une série de tests qui ont été faits", a-t-il ajouté, deux jours après la publication dans Le Parisien d'un document confidentiel de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui tire un "bilan calamiteux" de la phase de test du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Parmi les décisions prises, l'exécutif a fait "en sorte que tous ceux qui font des dons aux associations et bénéficient d'une réduction d'impôts puissent bénéficier en trésorerie de la réforme, ça veut dire qu'il n'y aura pas de perte en trésorerie".

Concernant le "choc psychologique" lié à la réforme, le chef du gouvernement a déclaré ne "pas y croire du tout".

Quelques heures après l'annonce d'un remaniement a minima, provoqué par les démissions surprises de Nicolas Hulot et de Laura Flessel, Edouard Philippe a également assuré que le gouvernement était déterminé à obtenir des résultats, tout en prévenant que ça prendrait "du temps". (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)