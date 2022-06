L'impôt sur les excédents de bénéfices ne ferait qu'exacerber les problèmes, selon le ministre allemand des finances

M. Lindner, du parti Free Democrats favorable aux entreprises, a rejeté une taxe sur les bénéfices excédentaires, alors que des indications montrent que les deux autres partis de la coalition au pouvoir, les Verts et les sociaux-démocrates, penchent en faveur d'une telle mesure.

Les discussions autour d'une telle taxe ont pris de l'ampleur alors que la guerre en Ukraine a conduit certaines entreprises et industries à afficher des bénéfices plus élevés, avec un accent particulier sur les sociétés pétrolières et gazières.

"Nous ne savons pas s'il y a des bénéfices excédentaires", a déclaré M. Lindner, qui a ajouté que de telles discussions étaient dangereuses et que les niveaux d'inflation déjà élevés ne devraient pas être alimentés par des mouvements politiques.

Une telle taxe, a déclaré M. Lindner, rendrait le droit fiscal plus arbitraire, opaque et bureaucratique et pourrait nuire aux consommateurs, qui en ressentiraient le plus les effets lorsque les prix augmenteraient en fonction du marché mondial.