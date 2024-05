Zurich (awp) - L'impôt sur le bénéfice des sociétés est demeuré quasiment stable cette année en Suisse avec un taux d'imposition moyen de 14,6%. Seuls huit cantons ont ajusté leur barème, alors que la Confédération a introduit en 2024 l'imposition minimale de l'OCDE.

Les plus importantes baisses ont été effectuées dans les cantons d'Argovie (-1,2 point de pourcentage) et de Berne (-0,5 point), alors que ceux de Schaffhouse (+1,3 point) et de Genève (+0,7 point) l'ont le plus relevé, selon une étude du cabinet d'audit et de conseil KPMG publiée mercredi.

Les cantons de Suisse primitive conservent pour l'heure les taux d'imposition les plus attractifs du pays, avec Zoug (11,85%), Nidwald (11,97%) et Lucerne (12,09%). Les entreprises passent par contre le plus lourdement à la caisse dans les cantons de Berne (20,54%), de Zurich (19,65%) et du Tessin (19,16%).

En comparaison avec d'autres pays européens, les cantons de Suisse centrale affichent un taux d'imposition inférieur à l'Irlande (12,5%), mais supérieur à Guernesey (0%), la Hongrie (9,0%) et la Bulgarie (10,0%).

Plus de 140 pays, dont la Suisse, se sont engagés en octobre 2021 à prélever un impôt d'au moins 15% sur le bénéfice des multinationales réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. Les électeurs helvétiques ont approuvé en juin dernier une modification de la Constitution permettant de créer la base juridique afin de mettre en place cette imposition minimale.

Selon le département fédéral des Finances (DFF), en Suisse, "quelques centaines" de sociétés locales "quelques milliers de groupes d'entreprises étrangers" sont concernés par cette mesure. "Environ 99% des entreprises ayant leur siège en Suisse ne seront pas touchées directement par la réforme et resteront imposées de la même manière qu'à l'heure actuelle", a souligné le ministère.

Concrètement, si l'imposition minimale n'est pas atteinte pour les entreprises concernées, le montant manquant sera perçu au moyen d'un impôt complémentaire sous la forme d'un impôt fédéral.

