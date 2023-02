L'improvisation

Le Super Bowl LVII a été une finale pour les âges, puisque le quarterback vedette Patrick Mahomes a mené ses Kansas City Chiefs à une victoire dramatique de 38-35 sur les Philadelphia Eagles lors de la finale de dimanche.

Avant le match, une statistique a fait exploser l'esprit de cet Anglais : le volume considérable d'ailes de poulet qui devaient être consommées pendant le week-end du Super Bowl.

Dans un rapport publié au début du mois, le National Chicken Council a déclaré que les Américains devraient engloutir 1,45 milliard d'ailes de poulet, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année dernière, ou l'équivalent de 84 millions d'ailes.

Cela représente un total de quatre ailes pour chaque homme, femme et enfant, et suffisamment pour s'étendre du Arrowhead Stadium de Kansas City au Lincoln Financial Field de Philadelphie environ 62 fois.

Alors pourquoi cette augmentation de 2 % de la demande ? Eh bien, si vous cherchez la déflation, les ailes de poulet sont l'endroit où la trouver.

Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, les prix de gros et de détail des ailes ont baissé de deux chiffres par rapport à la même période l'année dernière, ce qui, selon Tom Super, porte-parole du National Chicken Council, est l'une des causes de la hausse de la demande cette année.

"Les deux principales raisons sont des prix plus favorables et le retour à la normale et le rassemblement des gens pour le Big Game, que ce soit à la maison ou dans un bar/restaurant", a déclaré Super.

Pour les marchés et la Réserve fédérale, une question pourrait être de savoir si une baisse du prix des ailes de poulet est un signe avant-coureur d'un autre relâchement des pressions sur les prix lors de la lecture mardi des données sur l'inflation des consommateurs américains.

Le rapport devrait montrer que les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 6,2 % en janvier, en baisse par rapport à 6,5 % en décembre et bien en dessous du pic de 9,1 % atteint en juin, après quatre décennies.

L'inflation reste la force motrice des marchés et, comme on s'attend à ce que la hausse des prix ait encore ralenti le mois dernier, le rallye des actions et des obligations pourrait reprendre après le hoquet qui a suivi les données étonnamment fortes du marché du travail en janvier.

Mais si les marchés doivent se réjouir d'un relâchement des pressions sur les prix, ils pourraient vouloir célébrer avec autre chose que de l'alcool, après que les données de décembre sur les prix à la consommation aient montré que le prix des boissons alcoolisées avait augmenté de 5,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Résultats américains : FirstEnergy, Avis Budget, Palantir

* Enchères : Bons du Trésor à trois et six mois