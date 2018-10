L'inauguration de la Kids Fashion Week Paris (KFWP) redynamise l'industrie mondiale de la mode enfantine

La Kids Fashion Week Paris (KFWP) offre aux enfants, créateurs de vêtements pour enfants, acheteurs et entreprises une plateforme globale, leur fournissant l'occasion de stimuler la communication dans le domaine de la mode enfantine et de faire connaître davantage de créateurs de mode dans le secteur de la mode enfantine.

Date de l'évènement: mi-février 2019

Lieu de l'évènement: Place Vendôme

Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte augmentation. Cependant, il semble que la mode enfantine ne bénéficie pas d'une prise de conscience suffisante semblable, notamment, à la mode femme ou homme. Les amateurs de mode se demandent toujours combien de temps il faudra à la mode enfantine pour rejoindre la scène principale.

L'Association de la mode enfantine à Paris reconnaît le potentiel des ressources intellectuelles et matérielles dans l'industrie de la mode enfantine et est à la recherche d'interactions culturelles et artistiques globales plus approfondies, dans le cadre du prochain évènement KFWP.

Des enfants heureux et en bonne santé:

KFWP est un évènement de mode familial destiné aux amateurs de mode. Il réunit des enfants originaires du monde entier. KFWP encourage les enfants-mannequins à défiler sur la passerelle afin de montrer leur confiance en soi, d'exprimer leur style de mode et de présenter leur identité culturelle.

Durabilité et qualité supérieure :

En comparaison avec la majorité des marques de mode, les marques de mode enfantines ont tendance à se soucier davantage de la qualité, de la sécurité et de la durabilité lors de la fabrication des vêtements. KFWP souhaite sensibiliser les enfants à la tendance de mode écologique pour promouvoir un style de vie libre, biologique et naturel.

Talent et créativité :

La valeur de la mode enfantine peut inspirer des innovations en matière de désigns de mode et attirer des créateurs de talent au sein de cette industrie, sources de prospérité et de développement durable.

En outre, KFWP adhère à l'action caritative #smile challenge#, qui consigne les sourires différents, partage un sentiment de bonheur et soutient les enfants atteints d'autisme. KFWP se lance dans l'aventure " Do it for kids" ("Faites-le pour les enfants"). KFWP espère votre participation.

