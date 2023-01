L'incapacité à réduire le fardeau de la dette de certains pays pourrait entraver la croissance et déclencher des conflits - Yellen

Mme Yellen a déclaré aux journalistes qui voyageaient avec elle en Afrique qu'elle et d'autres responsables américains avaient passé en revue "de nombreux détails de cette situation de surendettement" lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois Liu He à Zurich mardi.

Elle a déclaré qu'elle pensait que les responsables chinois comprenaient l'impératif de réduire les dettes de certains de ces pays, mais a refusé de prévoir ce que la Chine ferait finalement, et quand.

Mme Yellen, qui a longtemps critiqué le rythme des efforts de la Chine en matière de traitement de la dette de la Zambie et d'autres pays, a de nouveau appelé vendredi la Chine et d'autres pays à fournir "en temps opportun" un "allègement complet" et "significatif de la dette pour aider les pays à reprendre pied".

Mme Yellen a déclaré que les responsables américains ont exprimé des préoccupations spécifiques concernant la Zambie, dont l'effort de restructuration de la dette dans le cadre commun du Groupe des 20 a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mme Yellen se rendra en Zambie la semaine prochaine.

"Il est important pour le monde entier que nous ne laissions pas les pays à faible revenu sombrer dans le désordre économique", a déclaré Mme Yellen, notant que l'objectif de relever le niveau de vie en Afrique bénéficie d'un soutien bipartite aux États-Unis.

L'absence d'action entraînerait des retombées négatives, notamment des conflits, la fragilité, la guerre, le terrorisme et la migration, a-t-elle dit, aspirant des ressources qui entraveraient la capacité d'un pays à se développer et à aller de l'avant, a ajouté Mme Yellen.

"À moins qu'il ne puisse se débarrasser de ce fardeau, du moins partiellement, il sera indéfiniment gêné dans ce qu'il peut faire et réaliser pour ses citoyens", a-t-elle déclaré. Des réductions partielles de la dette permettraient à un pays d'investir et de se développer et de rembourser une partie de la dette réduite, a-t-elle ajouté.

Les créanciers obtiendraient moins si un pays "tombe dans le chaos économique" que s'il peut investir et se développer, a-t-elle ajouté.

"Je pense définitivement qu'ils ont compris quel est le problème, et qu'il faut trouver une solution", a-t-elle déclaré à propos de ses discussions avec les responsables de la Chine, qui est désormais le plus grand créancier bilatéral du monde. "Nos homologues sont des fonctionnaires économiques sophistiqués qui peuvent écouter un argument raisonné et comprendre."

Les responsables américains ont également discuté avec leurs homologues chinois. Washington n'est pas d'accord sur le fait que les banques multilatérales de développement ne devraient pas avoir à subir une décote en même temps que les créanciers souverains - un argument souvent soulevé par Pékin.

"Cela doit être réglé, mais nous avons des homologues avec lesquels nous sommes capables de parler de manière raisonnable et de régler nos différends. Et j'espère que ce processus débouchera sur des progrès, mais je n'ai pas de prévisions à vous faire."