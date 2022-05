L'incendie d'un immeuble tue 27 personnes à New Delhi, la police arrête les propriétaires de l'entreprise

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit pour dégager le bâtiment de quatre étages incendié, situé près d'une gare ferroviaire dans la banlieue ouest.

Plus de 75 personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsque l'incendie s'est déclaré vendredi soir. Certains ont sauté des fenêtres pour se sauver, selon des témoins oculaires, et les pompiers ont brisé les vitres et secouru les personnes avec des cordes.

Les autorités ont déclaré que le feu a commencé dans un bureau au premier étage et s'est rapidement propagé. Deux propriétaires de l'entreprise ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête visant à identifier les violations présumées des règles de sécurité.

Proposant ses condoléances, le Premier ministre Narendra Modi a promis une indemnisation de 200 000 roupies (2 580 $) aux proches des victimes.