L'incendie de Mendocino devient le plus important de Californie

LOS ANGELES, 3 août (Reuters) - Un feu de forêt qui fait rage entre les localités des hauteurs du comté de Mendocino est devenu vendredi l'incendie le plus important de Californie, où il menace désormais 9.200 habitations.

Le feu de Mendocino touche désormais 62.000 hectares, soit la moitié de la superficie de Los Angeles. Il a déjà détruit 88 bâtiments et entraîné l'évacuation de 14.000 habitants, notamment dans les localités de Nice et de Lucerne, à 150 km au nord de San Francisco, selon le CalFire (California Department of Forestry and Fire Protection).

L'incendie de Mendocino dépasse désormais en importance le Carr Fire, qui fait rage à 160 km au nord-est.

Depuis le début de l'année, les incendies en Californie ont dévasté près de 190.000 hectares, détruit 1.823 maisons et structures et fait au moins huit morts. (Andrew Hay; Eric Faye pour le service français)