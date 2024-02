Les équipes de pompiers ont lutté jeudi pour contenir un incendie mortel qui a brûlé plus d'un million d'acres (404 686 hectares) de prairies, de bois et de zones résidentielles dans la région du Panhandle, au nord du Texas, devenant ainsi le plus grand incendie jamais enregistré dans l'histoire de l'État.

L'incendie, baptisé Smokehouse Creek Fire, a doublé de taille depuis mercredi et était contenu à 3 % jeudi matin, selon le Texas A&M Forest Service. Les pompiers ont profité d'une brève accalmie dans les vents violents qui ont balayé la région pour ériger des barrières et s'attaquer aux points chauds constitués d'arbres abattus et d'herbes épaisses.

Jeudi, Jason Wilhelm, 36 ans, utilisait un chargeur frontal pour déblayer le terrain à Canadian, une petite ville située à environ 161 km au nord-est d'Amarillo, où se trouvait la maison qu'il partageait avec sa femme et ses cinq enfants quelques jours plus tôt. Il ne restait plus que de l'herbe calcinée et des arbres noircis.

Sa femme a pu rassembler des photos, de l'argent et quelques objets sentimentaux dans la maison avant que le feu ne l'emporte lundi. "Cela m'a brisé le cœur", a déclaré M. Wilhelm.

La pluie et la neige qui sont tombées dans la région jeudi ont apporté une "dose d'humidité" avant que l'air ne s'assèche vendredi et que les vents violents ne reviennent pendant le week-end, a déclaré Steve Hannah, un météorologue basé à Amarillo pour le National Weather Service (Service météorologique national). Les rafales pourraient atteindre 40 miles par heure d'ici dimanche, a-t-il dit.

L'incendie de Smokehouse Creek a désormais ravagé une zone plus vaste que l'État de Rhode Island.

Le nombre de structures détruites et de personnes évacuées n'est pas encore connu, mais des dizaines de maisons auraient été rasées. Jusqu'à présent, l'incendie a tué une personne, selon Texas A&M. La victime a été décrite par les médias locaux comme une femme de 83 ans du comté de Hutchinson, au nord-est d'Amarillo.

Lee Haygood, 57 ans, propriétaire d'un ranch à environ 25 miles au sud-est de Canadian, qui a réussi à sauver tout son bétail, comptait ses bénédictions jeudi, mais se demandait aussi comment il allait nourrir ses bêtes.

"Nous n'avons pas perdu de bétail, mais nous avons perdu 75 % de nos prairies", a-t-il déclaré. "Il faudra une saison de croissance complète pour qu'elles reviennent, peut-être pas avant l'automne.

Contrairement aux éleveurs du nord de Canadian, Haygood n'a été prévenu que quelques heures avant l'arrivée de l'incendie. Il a retiré son troupeau de 200 taureaux Hereford des quatre miles carrés de pâturage et les a parqués dans l'unique champ de blé vert qui lui restait, en espérant qu'il ne s'enflammerait pas.

Ses collègues éleveurs ont déjà commencé à lui envoyer des semi-remorques remplis de foin et de nourriture. "Nous sommes vraiment bénis", a-t-il déclaré.

Plusieurs petits incendies de forêt brûlaient dans d'autres parties de la région de Panhandle. Le deuxième plus grand incendie de la région, le Windy Deuce, a brûlé 142 000 acres et était contenu à 30 % jeudi, selon Texas A&M.

Mardi, le Windy Deuce s'est approché à quelques kilomètres de l'usine Pantex du ministère américain de l'énergie, la principale installation d'assemblage d'armes nucléaires du pays, située près d'Amarillo, ce qui a incité les autorités à évacuer le personnel non essentiel et à suspendre les opérations.

Mais le front de l'incendie s'est déplacé vers le nord et l'ouest, loin de Pantex, mercredi, ce qui a permis de reprendre les activités de routine à l'usine.

"Les opérations à l'usine Pantex sont revenues à la normale mercredi", a indiqué l'usine dans un avis en ligne. "Il n'y a pas de menace imminente d'incendie de forêt pour l'usine à l'heure actuelle.