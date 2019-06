Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours des prochaines semaines, les marchés actions européens devraient largement être suspendus à l’évolution des négociations sino-américaines, ainsi qu’à toutes les données macro-économiques pour rechercher des signes de l’évolution de la croissance mondiale. C’est ce qu’anticipe Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa Investment Managers.En Europe, une fois encore, les investisseurs seront attentifs aux débats politiques qui continuent de peser au Royaume-Uni, en Italie, mais aussi en Allemagne après la démission du leader du SPD mettant à risque la coalition d'Angela Merkel.Encore une fois, dans un environnement aussi incertain avec des valorisations soutenues par des politiques monétaires accommodantes difficilement compatibles avec un ralentissement possible de l'économie, l'expert dit continuer d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégier les sociétés qui offrent un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, et qui devraient ainsi être en mesure de générer des résultats et des dividendes dans la durée.