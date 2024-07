"L'incertitude électorale débouche sur des incertitudes économiques et financières " (Amplegest)

Le 01 juillet 2024 à 14:27 Partager

"L'incertitude électorale débouche sur des incertitudes économiques et financières. Aux Etats-Unis les aléas de la campagne électorale qui débute devraient moins inquiéter les investisseurs compte tenu des deux projets face à face. Ces incertitudes politiques ne doivent pas être toutefois surestimées", pose d'entrée Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. "Les élections à venir pourraient-elles remettre en cause cet état plutôt rassurant de l’économie mondiale ", s'interroge le gérant.



Il poursuit son argumentation : "Si on regarde du côté de la France, un basculement de majorité en faveur de solutions de rupture semble probable. Les politiques budgétaires et fiscales envisagées sont difficilement compatibles avec les trajectoires demandées par les autorités européennes". A court terme une crise financière avec un écartement sensible du spread franco-allemand sur les obligations est possible mais elle forcera la nouvelle majorité à se positionner : soit rentrer dans le rang et revenir à une politique plus orthodoxe, soit sortir de l'Europe, ce qui semble peu probable à ce stade".



Et le gérant de conclure : "Gardons donc en tête que le cadre européen et la réalité budgétaire permettront de limiter les aventures économiques et financières (comme on l'a vu en Italie)".