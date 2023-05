L'administration Biden a commencé à mettre en œuvre un changement radical de politique à la frontière entre les États-Unis et le Mexique vendredi, alors qu'une ordonnance de l'ère COVID qui avait permis l'expulsion rapide de nombreux migrants a expiré et que de nouvelles restrictions en matière d'asile sont entrées en vigueur dans un climat de confusion et d'incertitude.

Plusieurs actions en justice de dernière minute ont renforcé les interrogations sur la manière dont la stratégie frontalière remaniée du président Joe Biden sera mise en œuvre, les défenseurs des droits de l'homme ayant déposé un recours contre la nouvelle réglementation en matière d'asile au moment de son entrée en vigueur.

Craignant que la fin d'un décret vieux de trois ans - connu sous le nom de Titre 42 - ne mette encore plus à rude épreuve les installations frontalières, les villes et les villages des États-Unis, les autorités américaines surveillent de près les mouvements de migrants qui ont déjà atteint un nombre record au cours des derniers jours.

"Nous continuons à rencontrer des niveaux élevés de non-citoyens à la frontière, mais nous n'avons pas constaté d'augmentation substantielle pendant la nuit ni d'afflux à minuit", lorsque le Titre 42 a expiré, a déclaré vendredi à la presse un responsable du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), Blas Nunez-Neto.

Cherchant à décourager les migrants de se rendre à la frontière, le gouvernement mexicain a déclaré que son institut national des migrations avait ordonné à ses bureaux de ne pas délivrer de documents d'immigration ou d'autres permis permettant de voyager dans le pays, créant ainsi un autre obstacle pour les migrants.

Bien que la course chaotique vers les points d'entrée de la frontière américaine de jeudi semble avoir cédé la place à un calme relatif vendredi, un sentiment de confusion régnait parmi certains migrants.

À la barrière frontalière qui sépare El Paso, au Texas, de Ciudad Juarez, au Mexique, des centaines de migrants qui avaient dormi sur place pendant la nuit ont formé une file indienne pour être amenés aux États-Unis par les autorités et embarqués dans des bus. La Garde nationale du Texas, des policiers de l'État et des agents des services frontaliers ont patrouillé dans la zone.

Les défenseurs de l'immigration, représentés par l'Union américaine pour les libertés civiles (American Civil Liberties Union), ont déposé un recours en justice contre les nouvelles dispositions en matière d'asile, affirmant qu'elles sont contraires aux lois américaines et internationales.

Ils soutiennent que la nouvelle réglementation, mise en place par l'administration démocrate de M. Biden pour réduire les passages illégaux, ressemble aux restrictions imposées par son prédécesseur républicain, Donald Trump, qu'ils avaient réussi à bloquer devant les tribunaux.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a défendu le règlement de Biden, affirmant qu'il vise à encourager les migrants à entrer en utilisant des voies légales. "La transition sera difficile", a-t-il déclaré à MSNBC.

Les agents américains chargés des demandes d'asile se sont empressés de trouver les moyens logistiques d'appliquer la nouvelle réglementation en matière d'asile.

Pour compliquer encore la nouvelle politique américaine, un juge fédéral de Floride a ordonné à la patrouille frontalière américaine de ne relâcher aucun migrant sans lui avoir au préalable adressé une mise en demeure de comparaître devant un tribunal de l'immigration. Le procureur général du Texas a ensuite demandé à un juge fédéral de faire de même.

LES CHANGEMENTS SE BOUSCULENT

Jeudi, dans des scènes chaotiques, les migrants se sont précipités pour entrer dans le pays avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le règlement présume que la plupart des migrants ne sont pas éligibles à l'asile s'ils sont passés par d'autres pays sans avoir d'abord cherché une protection ailleurs, ou s'ils n'ont pas utilisé les voies légales d'entrée aux États-Unis, que M. Biden a élargies.

Cette semaine, des dizaines de milliers de migrants ont traversé des rivières à gué, escaladé des murs et des digues pour pénétrer sur le territoire américain.

À San Diego, un Colombien, qui faisait partie des demandeurs d'asile emmenés dans un hôtel pour y être examinés, a déclaré que sa femme et lui avaient traversé à pied et passé quatre nuits dehors. Il a obtenu une audience de demande d'asile dans les 60 jours et a été libéré sur parole.

"Nous n'avions nulle part où aller", a déclaré l'homme, qui s'est décrit comme un ancien membre de l'armée de l'air colombienne qui avait été menacé par des groupes armés dans son pays.

Lindsay Toczylowski, directrice de l'Immigrant Defenders Law Center, l'un des groupes qui poursuivent l'administration Biden, a déclaré que la nouvelle politique d'asile était "extrêmement décevante alors que la vie des gens est en jeu".

Environ 25 000 migrants étaient détenus dans les installations des douanes et de la protection des frontières américaines près de la frontière vendredi, ce qui représente une légère baisse par rapport aux records atteints en début de semaine, selon le Conseil national des patrouilles frontalières, un syndicat d'agents. Environ 10 000 migrants par jour auraient franchi illégalement la frontière cette semaine.

Selon le ministère américain de la santé et des services sociaux, un jeune Hondurien de 17 ans est décédé après avoir été retrouvé inconscient dans un centre d'accueil en Floride mercredi. Les enfants non accompagnés sont exemptés de la nouvelle réglementation, et les défenseurs des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque que les parents envoient leurs enfants traverser la frontière seuls.

FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE, DÉBUT DE L'INTERDICTION D'ASILE

M. Trump a mis en œuvre le titre 42 pour la première fois en mars 2020, alors que le COVID se répandait dans le monde entier. Ce décret permettait aux autorités américaines d'expulser rapidement les migrants vers le Mexique ou d'autres pays sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile.

Certains démocrates et défenseurs de l'immigration estiment que la nouvelle réglementation de M. Biden est trop sévère.

La mesure va également à l'encontre des déclarations faites par M. Biden lors de la campagne électorale de 2020, lorsqu'il avait déclaré qu'il était "erroné" que des personnes ne puissent pas demander l'asile sur le sol américain.

M. Biden, qui a fait campagne sur le renversement des politiques de M. Trump et qui est maintenant candidat à sa réélection en 2024, a maintenu l'ordre en place.

Les migrants ont été expulsés plus de 2,7 millions de fois en vertu du titre 42, bien que le total comprenne les traversées répétées.

Le Mexique n'a généralement accepté que certaines nationalités : ses propres citoyens, les migrants du nord de l'Amérique centrale et, plus récemment, les migrants du Venezuela, de Cuba, d'Haïti et du Nicaragua. Ainsi, au cours de la même période, environ 2,8 millions de migrants non éligibles à l'expulsion ont été autorisés à entrer aux États-Unis dans le cadre d'une procédure connue sous le nom de "Titre 8", afin de faire valoir leurs droits à l'immigration.

Les républicains reprochent à M. Biden d'assouplir les politiques plus restrictives de M. Trump, tandis que l'administration de M. Biden reproche aux républicains de bloquer la législation visant à réformer le système d'immigration.

(Reportage de Julio-Cesar Chavez à El Paso, Texas ; Daina Beth Solomon à Ciudad Juarez, Mexique ; Daniel Becerril à Matamoros, Mexique ; Dave Graham à Mexico ; et Ted Hesson à Washington ; Reportage complémentaire d'Evan Garcia à Brownsville, Texas ; Lizbeth Diaz à Mexico ; Kristina Cooke à San Francisco ; Susan Heavey à Washington ; Dan Trotta à San Diego ; Rédaction de Mica Rosenberg et Matt Spetalnick ; Montage de Kim Coghill, Chizu Nomiyama, Jonathan Oatis, Aurora Ellis et Diane Craft)