L'indée d'une livre sterling numérique fait son chemin

Le président de CityUnited, Daniel Hodson, a déclaré qu'il existe désormais une "majorité écrasante" dans la City qui pense qu'il vaut mieux s'attacher à rendre le secteur financier plus compétitif plutôt que de retarder les changements dans l'espoir d'obtenir l'accès à l'UE. "Une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) devrait être la base fondamentale d'une City compétitive après le Brexit, sinon la Chine nous devancera de loin", a déclaré M. Hodson à Reuters. La Chine prévoit de promouvoir son yuan numérique lors des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

"La Banque d'Angleterre parle d'une CBDC, mais cela devrait être une plus grande priorité, car cette forme de technologie est l'avenir, et apporterait d'autres avantages comme la régulation en temps réel pour réduire les coûts", a déclaré Hodson. La BoE n'a pas donné de calendrier pour une quelconque décision.

Un think-tank eurosceptique

CityUnited, fondé par des politiciens eurosceptiques et un vétéran de la City, M. Hodson, ancien directeur général du marché à terme de Londres, qui fait maintenant partie de l'ICE, a formulé 24 recommandations pour la réforme des services financiers.

Elles viennent d'être soumises à un groupe de travail du gouvernement britannique mis en place par le Premier ministre Boris Johnson et qui rendra son rapport ce mois-ci sur l'utilisation des "libertés" issues du Brexit pour réduire la bureaucratie et stimuler la croissance.

Une livre numérique permettrait de dépenser et de tracer des fractions de monnaie sans frais généraux coûteux, afin de faciliter la collecte et la distribution des impôts en temps réel, et d'engendrer une supervision plus efficace et en temps réel des marchés, selon CityUnited.

Les régulateurs devraient également être tenus de maintenir l'attractivité et l'ouverture des marchés britanniques et de favoriser le développement de "marchés parallèles" pour la négociation de produits libellés en euros en dehors du bloc pour les investisseurs internationaux, a-t-il ajouté.