L'indicateur avancé américain chute à nouveau en mai

Le Conference Board a déclaré vendredi que son indice économique avancé a baissé de 0,4 % le mois dernier, ce qui correspond à la baisse enregistrée en avril. La baisse était conforme aux attentes des économistes.

"L'indice est toujours proche d'un sommet historique, mais il suggère que l'activité économique sera probablement plus faible à court terme, et que le resserrement de la politique monétaire est sur le point de freiner encore plus la croissance économique", a déclaré Ataman Ozyildirim, directeur principal de la recherche économique du Conference Board.