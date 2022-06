L'indicateur de stress bancaire américain pourrait s'aggraver après la hausse de la Fed

L'écart dit FRA-OIS, qui mesure l'écart entre le taux d'intérêt à terme à trois mois des États-Unis et le taux de swap indexé au jour le jour, a augmenté à 29,50 points de base jeudi, son plus grand écart depuis le 23 mai, selon les données de Refinitiv. La mesure était à -11,66 points de base plus tôt dans la semaine.

Largement considéré comme un indicateur du risque du secteur bancaire, un écart plus élevé reflète une augmentation du risque lié aux prêts interbancaires.

"Le récent pic de l'écart entre le contrat de taux à terme et le taux de swap sur indice au jour le jour est préoccupant", a déclaré Jordan Jackson, stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management. "Au fur et à mesure que la Fed devient plus faucon, les inquiétudes concernant la récession augmentent, ce qui accroît le risque de crédit sous-jacent."

La Fed a augmenté les taux de 75 points de base mercredi, sa plus forte hausse depuis 1994, et les attentes d'un resserrement plus drastique à venir ont secoué les marchés et accru les inquiétudes quant à une éventuelle récession.

Ce mois-ci, la banque centrale a également commencé à permettre aux obligations de venir à échéance de son bilan de plus de 8 000 milliards de dollars sans les remplacer, un processus appelé resserrement quantitatif qui, selon M. Jackson, peut potentiellement saper la liquidité du système financier.

Cela fait écho aux inquiétudes de certains autres investisseurs, qui ont craint que les conditions du marché ne se détériorent à mesure que le plus grand détenteur mondial de la dette publique américaine réduit sa présence sur le marché.

"Maintenant que le resserrement quantitatif a officiellement commencé, nous avons constaté un drainage des réserves assez persistant au cours des derniers mois", a déclaré M. Jackson, ajoutant qu'il s'attend à ce que l'écart FRA-OIS se creuse encore davantage.

Wall Bourse constate également un risque accru de défaillance des grandes banques.

Les spreads sur les swaps de défaut de crédit (CDS) de JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo et Bank of America approchaient jeudi de nouveaux sommets de deux ans.