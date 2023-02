L'indicateur manufacturier de la Fed de Philadelphie plonge de manière inattendue

L'indice manufacturier mensuel de la Réserve fédérale de Philadelphie a plongé à -24,3 ce mois-ci, contre -8,9 en janvier, démentant les attentes des économistes qui tablaient sur une troisième amélioration mensuelle consécutive. L'estimation médiane d'un sondage Reuters auprès des économistes était de -7,4, et la lecture était plus de deux fois plus faible que l'estimation la plus basse du sondage.

Les indices de suivi des nouvelles commandes, des expéditions, des délais de livraison et des effectifs sont tous en baisse.

Pendant ce temps, les deux mesures des prix de l'enquête, ceux payés par les producteurs et ceux qu'ils facturent à leurs clients - deux indicateurs d'inflation très surveillés - ont montré que les marges s'amenuisaient. L'indice des prix payés a légèrement augmenté, passant de 24,5 à 26,5, marquant ainsi sa première hausse depuis avril 2022, tandis que l'indice des prix reçus a chuté de 50 % pour atteindre 14,9, le chiffre le plus bas depuis février 2021.

De plus, les entreprises s'attendent à des augmentations de prix plus faibles pour les consommateurs au cours des 12 prochains mois qu'elles ne l'avaient fait en novembre. Dans une question spéciale, les entreprises ont déclaré qu'elles s'attendaient à imposer des hausses de prix de 4,5 % pour leurs propres produits au cours de l'année à venir, ce qui est inférieur aux 4,8 % enregistrés lors de la même question en novembre et également inférieur aux 7,0 % de hausses de prix réalisées au cours de l'année dernière.

Certains responsables de la Réserve fédérale ont cherché un renversement de la tendance pour les marges comme un autre signal que la forte inflation contre laquelle ils luttent depuis un an pourrait continuer à s'estomper. Au début du mois, la Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour le porter entre 4,50 % et 4,75 % et a indiqué que d'autres augmentations étaient justifiées car l'inflation reste trop élevée par rapport à son niveau cible de 2 % par an.

Pour l'ensemble des consommateurs américains, les producteurs interrogés dans le cadre de l'enquête ont estimé que les prix augmenteraient de 4,0 % au cours des 12 prochains mois, en baisse par rapport aux 5,0 % de l'enquête de novembre, et leurs attentes en matière d'inflation à long terme des prix à la consommation sur un horizon de 10 ans ont baissé de 4,0 % à 3,0 %.

Les augmentations salariales devraient également être plus faibles, soit 4,8 % pour l'année à venir, en baisse par rapport à 5,0 % dans l'enquête de novembre.