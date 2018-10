L'indice CS-CFA chute à un plus bas depuis trois ans en octobre

Zurich (awp) - Les perspectives des analystes et des économistes se sont encore troublées concernant l'évolution de la conjoncture suisse sur les six premiers mois. L'indice CS-CFA, qui mesure les attentes des spécialistes, a chuté à -39,1 points en octobre, après avoir atteint une valeur clairement négative en septembre -30,8 points.

L'indicateur se situe par conséquent à un niveau similaire à ceux atteints après l'abandon du taux plancher euro-franc en janvier 2015, lors de la crise de l'euro en 2011/12 ou encore pendant la crise financière en 2008-2009, a indiqué mercredi Credit Suisse.

Les perspectives sont encore plus retenues concernant la zone euro, la Chine et les Etats-Unis. En plus des faibles estimations conjoncturelles pour 2019, les attentes concernant l'évolution sur les marchés actions sont de plus en plus pessimistes. En outre, un quart des sondés considère que les risques d'escalade du conflit commercial sino-américain sont désormais plus probables.

La situation conjoncturelle helvétique reste toutefois jugée de manière positive, la croissance économique étant attendue à 2,7% en 2018. Pour 2019, l'écrasante majorité des analystes table sur un ralentissement et s'attend à une hausse du produit intérieur brut de 1 à 2%.

Pour ce qui est de l'inflation, 70% des analystes s'attendent à une hausse des prix de 0,5 à 1% cette année, alors que 42% tablent sur une progression de plus de 1% en 2019.

Concernant la situation sur le marché des devises, une grande partie des sondés table désormais sur un renforcement du franc par rapport au dollar et à l'euro, hors cette situation n'était pas arrivée depuis un an.

