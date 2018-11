L'indice Dow Jones lâche plus de 2% à Wall Street, lesté par Apple

New York (awp/afp) - A Wall Street, l'indice Dow Jones creusait ses pertes à un peu moins d'une heure de la clôture et abandonnait plus de 2%, affaibli par le plongeon d'Apple (-4,63%), objet de nouvelles inquiétudes sur le ralentissement de son activité.

Vers 20H25 GMT, l'indice vedette de Wall Street cédait 2,00% à 25.469,81 points après avoir perdu jusqu'à 2,24% quelques minutes plus tôt.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 2,42% à 7.227,77 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 1,64% à 2.735,27 points.

Le géant technologique Apple était affaibli par de nouvelles inquiétudes sur un ralentissement de son activité, alors que son fournisseur Lumentum a affirmé lundi avoir reçu la demande de l'un de ses plus gros clients - mais sans le nommer - de réduire ses livraisons.

"Lumentum n'a pas donné de nom, mais il est largement supposé que le client en question est Apple, qui a représenté 30% des revenus de l'entreprise en 2018" a affirmé Patrick O'Hare de Briefing.

Cette nouvelle alimente les spéculations sur un ralentissement de l'activité du fabricant de l'iPhone, déjà présentes début novembre après des prévisions jugées décevantes à l'occasion de ses derniers résultats trimestriels.

Dans ces circonstances, "Apple fait chuter l'ensemble du secteur technologique, et en réalité, l'ensemble du marché", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital.

Le plongeon d'Apple, membre des trois principaux indices de Wall Street, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500, pesait en effet sur l'ensemble des valeurs technologiques et l'ensemble du marché, étant donné le poids de ce secteur.

Amazon abandonnait 4,00%, Facebook 2,61%, Twitter 5,48%, Snap 1,99%.

Ce mouvement de repli était exacerbé par l'absence d'autres nouvelles majeures lundi en raison d'un jour semi-férié pour les marchés américains, le "Veterans Day", en l'honneur des anciens combattants.

Avec des volumes en baisse mais des inquiétudes en hausse, l'indice de volatilité des marchés (VIX) remontait ainsi à ses plus hauts depuis une semaine.

La plus forte chute sur l'indice Dow Jones revenait toutefois à une banque, Goldman Sachs (-6,92%).

La Malaisie réclame le remboursement complet des frais payés à la banque américaine dans le cadre du vaste scandale de détournement de l'argent du fonds d'investissement public malaisien 1MDB impliquant l'ex-Premier ministre Najib Razak.

Plus généralement, certains analystes pointaient la hausse du dollar, au plus haut depuis juin 2017 par rapport à un panier de six devises concurrentes, comme motif supplémentaire de recul des indices.

Un dollar plus cher rend les produits américains plus chers pour les acheteurs étrangers.

afp/rp