L'indice de référence londonien FTSE 100 a clôturé en baisse pour la deuxième séance consécutive mardi, pénalisé par de nouveaux reculs des actions Burberry ainsi que par une chute des stocks de métaux et de pétrole après que les matières premières ont été mises sous pression par des données chinoises plus faibles que prévu.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 0,2 %, le fabricant de produits de luxe Burberry ayant chuté de 5,3 % à la suite d'un plongeon de 16 % lundi, lorsque l'entreprise a lancé un avertissement sur ses bénéfices, supprimé son dividende et limogé son PDG.

Le secteur européen du luxe a de nouveau été mis à mal après une mise en garde sur les bénéfices de Hugo Boss et la faiblesse des ventes en Chine de Richemont.

Les géants de l'énergie et de l'exploitation minière, dont Shell, Glencore et Rio Tinto, ont chuté dans une fourchette de 0,9 % à 2,3 %, après que les données ont montré que l'économie chinoise a progressé beaucoup plus lentement que prévu au deuxième trimestre.

"La Chine étant un gros importateur de métaux en général, cela a eu un impact négatif sur les valeurs minières. Les investisseurs s'inquiètent donc d'une demande future beaucoup plus faible que prévu de la part de la Chine", a déclaré Axel Rudolph, analyste principal de marché chez IG Group.

Les données sur les prix à la consommation et les prix à la production seront au centre de l'attention mercredi, alors que la prochaine décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) se rapproche.

Les marchés évaluent à 48 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base en août. Bien que l'inflation soit proche de l'objectif de 2 % de la BoE, les investisseurs sont nerveux en raison des commentaires optimistes de certains responsables politiques et de l'incertitude politique mondiale.

Les actions de Rio Tinto ont également été affectées par des livraisons de minerai de fer décevantes au deuxième trimestre.

Le détaillant discount B&M a grimpé de 4,3 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre et l'ouverture de 19 magasins.

Le FTSE 250 à moyenne capitalisation a légèrement augmenté de 0,1 %, Ocado gagnant 5,9 % après que le supermarché en ligne et le groupe technologique aient annoncé une perte moins importante au premier semestre et revu à la hausse leurs prévisions annuelles. (Reportage de Purvi Agarwal et Roshan Abraham à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Sriraj Kalluvila)