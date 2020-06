Bourse de Wall Street : L'indice Nasdaq bat son record en séance à Wall Street

5 juin (Reuters) - L'indice Nasdaq Composite a battu son record en séance vendredi à Wall Street en franchissant les 9.838,372 points, renouant avec ses niveaux d'avant la crise du coronavirus.

Wall Street, qui était entrée début mars dans une phase de "bear market" (marché baissier) par crainte des retombées économiques de la pandémie de coronavirus, se nourrit désormais de l'espoir d'une reprise rapide de l'activité économique.

Le rebond surprise et spectaculaire de l'emploi en mai aux Etats-Unis a conforté les intervenants dans leurs prévisions.

Le Nasdaq est le premier des trois principaux indices de la Bourse de New York (avec le Dow Jones et le S&P 500 ) à franchir une marque inédite en séance depuis le début de la crise.

Le S&P n'affiche plus qu'un repli de moins de 1% par rapport au début de l'année, alors qu'il était en baisse de 32% à la fin mars. L'indice est à environ 6% de son plus haut historique et le Dow Jones à 8% environ.

Les valeurs technologiques ont notamment le vent en poupe et l'action Apple a également battu vendredi son record, à plus de 330 dollars. (Equipe marchés, version française Jean-Stéphane Brosse)