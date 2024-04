Le retour en territoire positif de l'indice manufacturier clé de la Chine pour la première fois en six mois a suscité l'optimisme quant à l'accélération de la demande de matières premières de la part du plus grand acheteur de ressources naturelles au monde.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est passé de 49,1 en février à 50,8 en mars, dépassant ainsi la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, et atteignant son niveau le plus élevé depuis mars 2023.

Les données, publiées le 31 mars, ont également dépassé la prévision médiane de 49,9 d'un sondage Reuters, constituant une surprise à la hausse qui a encore renforcé le sentiment positif pour la deuxième plus grande économie du monde.

L'industrie manufacturière est un segment clé de l'économie chinoise et un centre de demande important pour les métaux tels que le cuivre et l'acier, ainsi que pour l'énergie nécessaire à la fabrication des produits.

Le PMI s'ajoute à d'autres données récentes qui suggèrent que l'économie chinoise reprend de l'élan après avoir lutté pour la croissance en 2023.

Les ventes au détail et la production industrielle ont dépassé les attentes au cours de la période janvier-février, augmentant respectivement de 5,5 % et de 7,0 %, tandis que les exportations ont augmenté de 7,1 % au cours des deux premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente.

Toutefois, le secteur de l'immobilier reste préoccupant, les ventes par surface de plancher ayant chuté de 20,5 % au cours de la période janvier-février par rapport à l'année précédente, ce qui est à peine mieux que la chute de 23,0 % enregistrée en décembre.

Toutefois, dans l'ensemble, l'économie chinoise semble avoir pris de l'élan et les mesures de relance en cours sont susceptibles de maintenir cette dynamique.

Il est beaucoup plus difficile de déterminer comment cela se traduit dans les importations de produits de base.

En fait, il semble que les importations des principaux produits de base aient devancé la reprise économique.

FORCE DU MINERAI DE FER

Les importations chinoises de minerai de fer ont augmenté de 8,1 % au cours des deux premiers mois de l'année, atteignant 209,45 millions de tonnes métriques, selon les données officielles.

Cette vigueur semble s'être largement maintenue en mars, LSEG estimant les arrivées à 97,8 millions de tonnes et les analystes de matières premières Kpler se montrant plus optimistes avec une prévision de 107,1 millions.

Kpler s'attend à ce que les importations de charbon thermique par voie maritime atteignent 29,67 millions de tonnes, un sommet de trois mois, supérieur aux 28,62 millions de mars de l'année dernière.

Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient s'élever à 6,62 millions de tonnes, en hausse par rapport aux 5,79 millions de février et dépassant les 5,43 millions de mars 2023.

Les importations de pétrole brut sont estimées par LSEG Oil Research à 11,74 millions de barils par jour (bpj), en hausse par rapport aux 11,21 millions de bpj de février et au niveau le plus élevé depuis octobre.

IMPACT DU PRIX

Il est possible que les importateurs chinois de produits de base aient décidé d'acheter davantage en prévision d'une demande plus forte due à la reprise de l'économie, mais il est également probable que les prix aient joué un rôle.

L'augmentation des importations de minerai de fer s'est produite alors que les prix avaient tendance à baisser, le contrat de la Bourse de Singapour passant d'un maximum de 143,60 dollars la tonne pour 2024 le 3 janvier à un minimum de 101,99 dollars le 1er avril.

L'Indonésie est le principal fournisseur de charbon thermique de la Chine, et le prix du charbon avec un contenu énergétique de 4 200 kilocalories par kilogramme, tel qu'évalué par l'agence d'information sur les prix des matières premières Argus, a eu tendance à baisser depuis un pic de 61,70 dollars la tonne en octobre, pour finir à 55,70 dollars la semaine du 28 mars.

Les cargaisons de pétrole brut arrivant en mars auraient très probablement été sécurisées vers le mois de décembre, période à laquelle les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale, ont chuté à 73,24 dollars le baril, leur niveau le plus bas depuis six mois.

Depuis lors, le Brent a rebondi pour clôturer à 88,92 dollars le baril sur fond de réduction de la production par le groupe des exportateurs de l'OPEP+ et de tensions persistantes au Moyen-Orient liées au conflit entre Israël et le Hamas.

Le GNL au comptant destiné à l'Asie du Nord < LNG-AS> a également connu une tendance à la baisse, passant d'un sommet hivernal de 17,90 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) en octobre à un creux de 8,30 dollars le 1er mars.

Le prix s'est ensuite redressé pour terminer la semaine dernière à 9,50 dollars par mmBtu.

Il se peut que la reprise économique de la Chine entraîne une augmentation des importations de produits de base, mais il se peut aussi que la marée montante ne soulève pas tous les bateaux de la même manière.

Les matières premières dont les prix sont encore plus bas, comme le minerai de fer et le charbon thermique, peuvent faire l'objet d'une demande plus forte que celles dont les prix ont augmenté, comme le pétrole brut.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Jamie Freed)