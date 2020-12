L'indice à suivre pour changer du Nasdaq

Un parcours d'autant plus surprenant qu'il ne partage pas vraiment les caractéristiques de son homologue dopé au numérique, comme nous allons le voir plus loin. Le plus étonnant, c'est que le petit indice danois affiche une belle régularité dans ses progressions ces dernières années, au point de faire mieux (en réalité il l'enterre totalement) que le STOXX Europe 600, l'indice large européen que les gérants ont déjà toutes les peines du monde à battre, et même le S&P500 américain.

Parcours de l'indice OMX Copenhague 20 en 2020

Cette exception danoise n'a bien sûr pas échappé à un certain nombre d'investisseurs et de professionnels de la finance, à l'image de nos amis d'AlphaValue, qui pistent depuis quelque temps déjà les valeurs danoises. Ils ne le font pas via l'OMX 20 proprement dit, mais à travers une poche de 14 entreprises danoises qu'ils suivent plus pour leurs qualités intrinsèques que pour leur appartenance à un pays. Pour autant, "il est fascinant d'observer que la petite poche de valeurs danoises suivie par AlphaValue fonctionne toujours bien", explique le bureau d'études.

Posséder à pondérations égales ces 14 entreprises dans un portefeuille aurait conduit à un petit miracle ces dernières années, n'hésite pas à écrire AlphaValue, qui a étudié les performances sous l'angle de la pondération égale, qui se justifie par le fait que ces entreprises ont des business-model très différents, au-delà de la forte propension danoise à aimer l'industrie de la santé. Sur cinq ans, les 14 titres ont gagné 80%. Le seul accroc réel dans cette performance récente et l'appétit retrouvé pour le risque des investisseurs, qui a pesé sur la performance de l'indice ces dernières semaines.

AlphaValue a tiré quelques conclusions, pour expliquer pourquoi il était sacrément malin ces dernières années d'acheter danois et de partir à la pêche pour éviter le stress des marchés. Quelles sont les caractéristiques de ces titres ?

D'abord, leur rendement est plutôt faiblard (quoique les dividendes sont en augmentation) et leur business model est en général extrêmement solide.

Ensuite, leur valorisation n'est pas franchement bon marché (23 fois les résultats 2021), ce qui semble logique. Mais elle s'appuie sur une belle croissance des résultats : 16 % en vue cette année et 10 % l'année prochaine.

Troisième argument, toutes les entreprises suivies par AlphaValue ont une notation crédit "BBB" ou plus.

Enfin, toutes les entreprises affichent des scores ESG plutôt corrects.

Une illustration des PER 2020 et 2021 de la plupart des entreprises de l'indice (Source Zonebourse avec S&P Capital IQ)

Notez qu'AlphaValue couvre : A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Coloplast, Dampskibsselskabet Norden, Danske Bank, Demant, FLSmidth, Genmab, Gn Store Nord, H. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Orsted et Vestas. Par rapport à l'OMX Copenhague 20, manquent Ambu, CHR. Hansen, ISS, Pandora, Royal Unibrew, Simcorp et Tryg. Dampskibsselskabet Norden ne fait pas partie de l'OMX Copenhague.

Ajoutons à cela que l'OMX 20 n'est pas qu'un sprinteur. Il tient le choc sur la distance, comme l'illustre le graphique final qui suit, qui couvre la période 2010 / 2020 et montre que le STOXX Europe 600 est largué. Bref, un beau petit indice.