L'indice des prix à la consommation (IPC) du Pakistan pour le mois de mars a augmenté de 20,7 % par rapport au même mois de l'année dernière, selon les données du Bureau pakistanais des statistiques, ce qui représente la valeur la plus basse depuis près de deux ans et est inférieur aux prévisions du ministère des finances pour le mois.

Par rapport au mois précédent, l'inflation a augmenté de 1,7 % en mars.

L'économie sud-asiatique, qui pèse 350 milliards de dollars, est en proie à une inflation supérieure à 20 % depuis mai 2022, avec un pic de 38 % en mai 2023, alors qu'elle est confrontée à des réformes controversées qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre d'un programme de renflouement du Fonds monétaire international (FMI).

Le pays a également été témoin d'un ralentissement de la croissance, le PIB ayant diminué de 0,17 % au cours de l'exercice 2023, l'activité économique s'étant arrêtée en raison d'un taux d'intérêt historiquement élevé, qui s'élève actuellement à 22 %.

En février, l'inflation annuelle de l'IPC s'est élevée à 23,1 %, sans changement d'un mois sur l'autre.

Le FMI et la banque centrale prévoyaient un ralentissement de l'inflation au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, qui se termine en juin. Mais la baisse du mois de mars a été plus forte que prévu.

Le ministère des finances a déclaré vendredi que l'inflation devrait osciller entre 22,5 % et 23,5 % en mars, citant l'effet de base élevé ainsi que des facteurs nationaux et mondiaux favorables.

Dimanche, le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse des prix des carburants, de 3,5 %, à 289,41 roupies pakistanaises (1,04 $) le litre (0,26 gallon).

Le ministère des finances a déclaré qu'il y avait des signes de perspectives de croissance pour l'année en cours.

De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une baisse du principal taux d'intérêt de la banque centrale. Celle-ci a laissé le taux inchangé pendant six réunions consécutives afin de stimuler la croissance et a déclaré que tout assouplissement serait basé sur les données relatives à l'inflation.

Le Pakistan a déclaré qu'il approcherait à nouveau le FMI prochainement pour un programme à plus long terme, après avoir conclu le mois dernier un accord au niveau du personnel pour la deuxième et dernière revue de son programme de neuf mois, d'une valeur de 3 milliards de dollars.

(1 $ = 278,1000 roupies pakistanaises)