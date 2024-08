L'indice mondial des actions, très suivi, a bondi de plus de 1 % jeudi, après que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, inférieures aux prévisions, ont apaisé les craintes de récession et que les rendements des bons du Trésor ont augmenté parallèlement au dollar américain.

Les contrats à terme sur le pétrole ont enregistré leur troisième jour consécutif de hausse, les risques croissants d'approvisionnement au Moyen-Orient compensant les inquiétudes sur la demande qui, au début de la semaine, avaient poussé les prix à leurs plus bas niveaux depuis le début de l'année 2024.

Du côté des données, le Département du travail américain a déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 17 000 pour atteindre 233 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 3 août, marquant la plus forte baisse en 11 mois et en deçà des attentes des économistes qui tablaient sur 240 000.

"La raison de l'attitude positive aujourd'hui est que les demandes d'allocations chômage ont été inférieures aux prévisions. Cela a rassuré les gens, car le marché de l'emploi n'est pas en train de s'effondrer", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research.

Toutefois, outre le fait que les mois d'août et de septembre sont généralement plus faibles pour les performances des actions, Mme Tunkel a cité de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs doivent se préparer à une plus grande volatilité.

"Il y a un bras de fer entre le camp de l'atterrissage en douceur et celui de l'atterrissage brutal", a-t-elle déclaré.

"Nous avons les élections américaines, les tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient et une mauvaise saisonnalité, ainsi que les données économiques à venir et la réaction de la Fed. Nous sommes dans une période d'incertitude accrue et le marché déteste l'incertitude".

Les données relatives aux demandes d'indemnisation de jeudi ont été suivies de plus près que d'habitude après que le rapport sur l'emploi de juillet, plus faible que prévu, a contribué à déclencher la déroute des marchés financiers de lundi, qui s'est étendue à l'ensemble du globe.

La liquidation a été en partie causée par le fait que les investisseurs ont été contraints de dénouer les opérations de portage, qui consistent à emprunter à bas prix au Japon pour acheter des dollars et d'autres devises afin d'investir dans des actifs à plus haut rendement. Ce dénouement a contribué à provoquer une chute de 12 % des actions japonaises lundi, suivie d'une baisse de 3 % de l'indice S&P 500.

Mais jeudi, Wall Street était d'humeur haussière. À 14 h 49, l'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 668,65 points, soit 1,73 %, pour atteindre 39 432,27, l'indice S&P 500 a gagné 117,62 points, soit 2,26 %, pour atteindre 5 317,12 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 450,16 points, soit 2,78 %, pour atteindre 16 646,01.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 11,16 points, soit 1,45%, pour atteindre 781,86. Avant la séance de jeudi, l'indice mondial avait enregistré 16 pertes ou gains quotidiens de 1 % ou plus, tandis que le S&P 500 a enregistré 32 mouvements de ce type depuis le début de l'année.

Plus tôt, l'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,08%.

UN DOLLAR PLUS FORT

Sur le marché des devises, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagné 0,11 % à 103,22.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,4 % à 147,27. L'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0916 $.

Plus tôt dans la journée de jeudi, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données sur les demandes d'allocations chômage aient alimenté les espoirs que l'économie américaine ne soit pas confrontée à une récession imminente. Ensuite, les rendements ont étendu leurs gains après une faible vente aux enchères de bons du Trésor à 30 ans.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 2,4 points de base à 3,992%, contre 3,967% mercredi.

Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 1,8 point de base à 4,2793% contre 4,261% mercredi soir.

Le rendement de l'obligation à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 4,1 points de base à 4,0421%, contre 4,001% mercredi soir.

Sur les marchés de l'énergie, le pétrole brut américain a augmenté de 1,28%, ou 96 cents, à 76,19 dollars le baril et le Brent a terminé à 79,16 dollars le baril, en hausse de 1,06% sur la journée.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or au comptant a augmenté de 1,78% à 2 423,89 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,25 % à 2 420,50 $ l'once.