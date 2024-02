L'indice mondial des actions a légèrement progressé mardi, les investisseurs évaluant les perspectives de réduction des taux d'intérêt des banques centrales après la dernière série de données économiques et avant le chiffre clé de l'inflation américaine prévu jeudi, tandis que le dollar a baissé par rapport au yen.

Prix du pétrole

ont augmenté après des rapports selon lesquels le groupe de producteurs OPEP+ envisageait d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole au deuxième trimestre afin de fournir un soutien supplémentaire.

Plus tôt dans la journée, le Conference Board a déclaré que la confiance des consommateurs américains a reculé en février après trois augmentations mensuelles consécutives, les ménages s'inquiétant du marché de l'emploi et de l'environnement politique national. L'indice de confiance des consommateurs a glissé à 106,7 ce mois-ci, alors que les économistes s'attendaient à 115,0 et que l'indice de janvier avait été révisé à la baisse à 110,9.

Par ailleurs, les commandes de produits manufacturés américains à longue durée de vie ont connu leur plus forte baisse depuis près de quatre ans en janvier, en raison d'une chute brutale des réservations d'avions commerciaux, tandis que les perspectives d'investissement des entreprises dans l'équipement étaient mitigées.

La prochaine donnée clé attendue par les investisseurs sera la publication, jeudi, de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de janvier, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.

"Nous avons un ton un peu défensif sur le marché aujourd'hui avec le secteur des services publics en tête des gains", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance, à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Les investisseurs attendent avec impatience le taux d'inflation de jeudi. Si elle reste stable, cela aura un impact sur le moment et le nombre de fois où la Fed réduira ses taux", et pour cette raison, "les marchés sont relativement stables parce que les investisseurs sont en mode attentiste", a-t-il ajouté.

Actuellement, environ 63 % des traders s'attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'ici juin, contre près de 98 % à la fin du mois de janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a indiqué qu'elle n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt américains, notamment en raison des risques d'inflation qui pourraient freiner les progrès, voire faire resurgir les pressions sur les prix.

À 14 h 29 ET (1929 GMT), le Dow Jones Industrial Average a perdu 130,86 points, soit 0,33 %, à 38 938,37, le S&P 500 a gagné 2,61 points, soit 0,05 %, à 5 072,14 et le Nasdaq Composite a gagné 50,54 points, soit 0,32 %, à 16 026,79.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P, celui des services aux collectivités a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, avec un gain de plus de 1 %.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,87 point, soit 0,11 %, pour atteindre 760,04.

En ce qui concerne les devises, le dollar a légèrement baissé par rapport au yen japonais après que les données aient montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a dépassé les prévisions et le billet vert a également réagi à la baisse plus importante que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis en janvier.

L'indice du dollar a gagné 0,05% à 103,82, et l'euro a baissé de 0,04% à 1,0843.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,11 % à 150,52.

"Nous attendons les données de l'indice PCE pour avoir une idée plus précise de la direction à prendre", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia à Toronto.

Et comme les investisseurs s'attendent déjà à des chiffres élevés, il faudrait probablement "une grosse surprise à la hausse pour que le dollar se renforce vraiment", a ajouté M. Osborne.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 4,309 %, contre 4,299 % lundi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 1,4 point de base à 4,4318 %, contre 4,418 %. Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 0,4 point de base à 4,7119 %, contre 4,716 %.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont également été soutenus par les notes de prudence d'Israël, du Hamas et des médiateurs qataris concernant les progrès vers une trêve à Gaza, après que le président américain Joe Biden ait déclaré qu'il pensait qu'un cessez-le-feu pourrait être atteint en moins d'une semaine pour arrêter la guerre pour le Ramadan.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,66 % à 78,87 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé en hausse de 1,36 % à 83,65 dollars le baril.

Le prix de l'or est resté stable, les investisseurs étant attentifs aux chiffres de l'inflation américaine et aux commentaires des responsables de la Fed cette semaine.

L'or au comptant a perdu 0,01% à 2 030,58 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,36% à 2 035,90 dollars l'once.