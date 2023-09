L'indice mondial des actions a progressé dans une séance agitée jeudi après avoir chuté pendant neuf jours consécutifs, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact économique de la flambée des prix du pétrole et des rendements du Trésor américain.

Alors que la force du dollar a connu un certain répit sur les marchés des devises, les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2007.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont reculé au fur et à mesure que la séance avançait, après avoir brièvement dépassé les 95 dollars le baril au cours de la nuit pour la première fois depuis août 2022. Ils avaient augmenté de plus de 3 % mercredi après que les données aient montré une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, soulevant des inquiétudes quant à un choc énergétique du côté de l'offre.

Outre les inquiétudes concernant l'impact du pétrole sur l'inflation et la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les traders surveillaient également les efforts des législateurs américains pour éviter une fermeture du gouvernement avant la date limite du 30 septembre, selon Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement mondiale de l'Institut d'investissement Wells Fargo.

"Nous sommes en train d'hésiter. Il y a encore de la liquidité, donc les gens qui ont raté le rallye la première fois se disent qu'ils peuvent peut-être acheter maintenant. Mais il y a aussi des gens qui veulent vendre parce qu'ils s'inquiètent de l'économie, de la Fed et peut-être d'un rendement de 5 % sur les bons du Trésor à 10 ans", a-t-il déclaré. "L'humeur générale est à la nervosité.

On peut s'attendre à une volatilité accrue lorsque les gestionnaires de fonds rééquilibreront leurs portefeuilles avant la fin du mois, vendredi étant le dernier jour de négociation du troisième trimestre, a déclaré M. Christopher.

Les investisseurs pourraient également être inquiets à l'approche d'un indice clé de l'inflation qui devrait être publié avant l'ouverture des marchés vendredi. Un certain nombre de banquiers centraux devaient également faire des commentaires jeudi, y compris le président de la Réserve fédérale Jerome Powell à 2000 GMT.

Dans les actions, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 141,44 points, soit 0,42%, à 33 691,71, le S&P 500 a gagné 25,01 points, soit 0,59%, à 4 299,52 et le Nasdaq Composite a ajouté 81,80 points, soit 0,62%, à 13 174,65.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,34 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 0,42 % après avoir passé un certain temps en territoire négatif plus tôt dans la session.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 10 mois mais est resté sur la voie d'un gain hebdomadaire, tandis que les investisseurs sont restés attentifs à une intervention potentielle sur le yen japonais qui se maintient à un niveau proche de son plus bas niveau depuis 11 mois par rapport à la devise américaine.

Le yen s'est renforcé de 0,16% par rapport au billet vert à 149,37 pour un dollar, toujours à un cheveu du niveau de 150 pour un dollar, considéré comme susceptible de provoquer une réponse officielle ou une intervention.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a baissé de 0,488 %, l'euro ayant augmenté de 0,63 % à 1,0566 $. La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2203 $, en hausse de 0,57 % sur la journée.

Les prix du Trésor américain ont été mitigés, la partie longue de la courbe se vendant et poussant les rendements à la hausse dans le sillage d'un ensemble de données suggérant une économie qui est restée relativement stable, bien qu'elle ait montré quelques signes de ralentissement.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 1,5 point de base à 4,641%, contre 4,626% mercredi dernier, tandis que l'obligation à 30 ans a augmenté de 2,2 points de base à 4,755%, contre 4,733%. L'obligation à deux ans a quant à elle perdu 2,9 points de base pour atteindre un rendement de 5,1124%, contre 5,141%.

Dans le secteur de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole ont baissé en raison des inquiétudes croissantes concernant le maintien de taux d'intérêt élevés dans les principales économies occidentales pour lutter contre une inflation tenace, les traders ayant pris leurs bénéfices après que les prix aient atteint des sommets de 10 mois plus tôt dans la session.

Le brut américain a récemment baissé de 0,82% à 92,91 dollars le baril et le Brent était à 96,08 dollars, en baisse de 0,49% sur la journée.

L'or a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis février, la hausse des rendements des bons du Trésor poussant les investisseurs à se détourner du métal précieux, qui n'offre aucun rendement.

L'or au comptant a chuté de 0,7 % pour atteindre 1 860,96 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,81% à 1 857,20 dollars l'once.