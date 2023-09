L'indice mondial des actions a rebondi après une série de neuf jours de pertes jeudi, alors que les prix du pétrole ont chuté et que les rendements du Trésor américain se sont éloignés de leurs niveaux les plus élevés en 16 ans.

La baisse du dollar par rapport à son plus haut niveau de 10 mois atteint mercredi a contribué au répit des investisseurs en actions fatigués. Plus tôt dans la journée de jeudi, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé après avoir brièvement dépassé les 95 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3 % mercredi après que les données ont montré une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un choc énergétique du côté de l'offre.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,45 % après avoir été négatif plus tôt dans la journée. Mais après neuf jours de pertes, l'indice reste sur la voie de sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis un an.

"Les investisseurs se sont concentrés sur le pétrole brut en tant qu'indicateur clé de l'inflation. Avec la chute du brut, les investisseurs pourraient penser qu'il est temps de sortir du bunker et de s'engager dans des actions", a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management.

M. Zaro a fait remarquer que la fin du mois de septembre est souvent particulièrement volatile, car les gestionnaires de fonds s'empressent de rééquilibrer leurs portefeuilles avant la fin du trimestre.

Outre l'attention portée au pétrole et à la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les traders surveillaient également les efforts des législateurs américains pour éviter une fermeture du gouvernement avant la date limite de financement du 30 septembre, a déclaré plus tôt Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement mondiale du Wells Fargo Investment Institute.

"Il y a encore de la liquidité, donc les personnes qui ont raté le rallye la première fois se disent qu'elles peuvent peut-être acheter maintenant", a déclaré M. Christopher. "Mais il y a aussi des gens qui veulent vendre parce qu'ils s'inquiètent de l'économie, de la Fed et peut-être d'un rendement de 5 % sur les bons du Trésor à 10 ans. L'humeur générale est à la nervosité.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 116,07 points, soit 0,35 %, à 33 666,34, le S&P 500 a gagné 25,19 points, soit 0,59 %, à 4 299,7 et le Nasdaq Composite a ajouté 108,43 points, soit 0,83 %, à 13 201,28. L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé plus tôt en hausse de 0,36%.

Les investisseurs pourraient également être inquiets à l'approche de la publication d'un taux d'inflation clé avant l'ouverture du marché vendredi et des commentaires des responsables de la Fed.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré jeudi qu'il serait "tout à fait approprié" de discuter d'une modification de l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale une fois que l'actuelle poussée d'inflation sera terminée. Mais il a ajouté qu'il serait risqué de modifier l'objectif au moment où l'on tente de l'atteindre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas commenté les perspectives de la politique monétaire ou de l'économie dans ses remarques au début d'une assemblée générale des enseignants.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 10 mois, mais reste en voie de réaliser un gain hebdomadaire, tandis que les investisseurs sont restés attentifs à une intervention potentielle sur le yen japonais, qui se maintient près de son plus bas niveau depuis 11 mois par rapport à la devise américaine.

Le yen s'est renforcé de 0,22% par rapport au billet vert à 149,27 pour un dollar, s'échangeant toujours à un cheveu du niveau de 150 pour un dollar, considéré comme susceptible de provoquer une réponse officielle ou une intervention.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a baissé de 0,469 %, l'euro a augmenté de 0,58 % à 1,0561 $ et la livre sterling s'est échangée à 1,2197 $, en hausse de 0,52 %.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans étaient en baisse de 4,9 points de base à 4,577%, contre 4,626% mercredi dernier. L'obligation à 30 ans a baissé de 2,9 points de base pour atteindre un rendement de 4,7044%, contre 4,733%. L'obligation à deux ans a baissé de 7,9 points de base pour atteindre un rendement de 5,0623%, contre 5,141%.

Dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole ont baissé, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après la récente hausse et certains craignant que les taux d'intérêt élevés ne pèsent sur les économies occidentales et la demande de pétrole.

Le pétrole brut américain a baissé de 2,1 % à 91,71 dollars le baril et le Brent a terminé à 95,38 dollars, en baisse de 1,2 % sur la journée.

L'or a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis février, la hausse des rendements des bons du Trésor poussant les investisseurs à se détourner du métal précieux, qui n'offre aucun rendement.

L'or au comptant a baissé de 0,4% à 1 866,58 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,37% à 1 865,40 dollars l'once.