L'indice de Toronto augmente grâce aux actions du secteur de l'énergie

À 9 h 47 HE (13 h 47 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 94,83 points, ou 0,46 %, à 20 843,41.

Le secteur de l'énergie a grimpé de 1,1 %, les prix du pétrole ayant dépassé les 120 $ le baril pour atteindre leur plus haut niveau en plus de deux mois, alors que les traders attendaient de voir si une réunion de l'Union européenne parviendrait à un accord sur l'interdiction des importations de pétrole russe.

Les actions du secteur de la santé ont augmenté de 0,6 %, le producteur de pot Aurora Cannabis ayant progressé de 7,5 %, menant les gains.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,2 % en raison de la hausse des prix de l'or et de la baisse du dollar, tandis que les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant un nouveau resserrement agressif de la politique monétaire aux États-Unis [GOL/].

Le secteur des services financiers a gagné 0,4 %, et le secteur des produits industriels a progressé de 0,5 %.

"La réouverture des principaux centres économiques en Chine et les suggestions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt contribuent à stimuler le sentiment, du moins à court terme", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les marchés du monde entier ont été affectés par les inquiétudes concernant la croissance économique et les hausses agressives des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, bien que la résilience des actions liées aux ressources ait aidé le TSX à résister au sentiment négatif.

L'excédent du compte courant du Canada a augmenté à 5,03 milliards de dollars canadiens (3,96 milliards de dollars) au premier trimestre par rapport à un déficit révisé de 137 millions de dollars canadiens au quatrième trimestre, sur le plus grand excédent de marchandises depuis la crise financière de 2008, selon Statistique Canada.

FAITS MARQUANTS

Le TSX a affiché neuf nouveaux sommets de 52 semaines et aucun nouveau creux.

Parmi toutes les émissions canadiennes, il y a eu 18 nouveaux sommets de 52 semaines et cinq nouveaux creux, avec un volume total de 10,76 millions d'actions.