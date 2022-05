L'indice de Toronto augmente grâce aux gains des valeurs énergétiques et cycliques

À 9 h 47 HE (13 h 47 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 44,19 points, ou 0,22 %, à 20 241,8, et pourrait augmenter pour une troisième séance consécutive, si les gains se maintiennent.

Le secteur de l'énergie a grimpé de 2,4 %, les producteurs de pétrole Whitecap Resources et MEG Energy, en hausse de près de 3 %, étant les plus grands gagnants en pourcentage sur le TSX, tandis que les produits de consommation de base ont progressé de 1,0 %.

Le secteur des services financiers a gagné 0,5 %, en prévision des résultats des principaux créanciers canadiens, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal publiant leurs résultats mercredi.

"Nous avons eu les derniers verrouillages au cours du trimestre au Canada, alors qu'est-ce que cela signifie pour les dividendes et les lots de prêts ? Il y aura donc pas mal de choses à digérer dans les rapports de résultats", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

Les six plus grandes banques canadiennes devraient afficher une baisse moyenne de 12 % de leurs bénéfices au deuxième trimestre en séquentiel, car l'augmentation des dépenses et des réserves pour pertes sur prêts et la baisse des revenus des services bancaires d'investissement l'emportent sur la forte croissance des prêts et l'expansion des marges résultant de la hausse des taux d'intérêt.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,4 % en raison du renforcement des prix des lingots. [GOL/]

L'indice de référence, en baisse de 4,8 % depuis le début de l'année, a surpassé ses homologues nord-américains, la résistance des matières premières l'ayant aidé à amortir l'impact du sentiment général de perte de risque.

Sur le plan économique, les ventes d'usines canadiennes ont très probablement augmenté de 1,6 % en avril par rapport à mars, tandis que le commerce de gros a très probablement augmenté de 0,2 % en avril par rapport à mars, selon Statistique Canada.