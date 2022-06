L'indice de Toronto devrait ouvrir en hausse en raison de la hausse des prix des matières premières

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 6 h 45 HE.

Les prix du pétrole ont atteint 120 $ le baril après que l'Arabie saoudite a augmenté les prix du brut pour le mois de juillet et dans un contexte où l'on doute que l'augmentation de l'objectif de production mensuel de l'OPEP+ contribue à réduire l'offre serrée. Le prix de l'or a légèrement augmenté, soutenu par un léger repli du dollar américain et des rendements du Trésor.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,2 % à 20 790,73 vendredi.

Les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 262 points, ou 0,8 %, à 6 h 46 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 43,5 points, ou 1,06 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 180,5 points, ou 1,44 %, alors qu'un rapport des régulateurs de Pékin concluant une enquête d'un an sur Didi Global a soulevé les actions d'autres valeurs chinoises cotées à NY.

($1= C$1.26)