L'indice de Toronto devrait ouvrir en hausse en raison de la hausse des prix des matières premières

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 6 h 45 HE.

Les prix de l'or se sont renforcés à la suite d'informations selon lesquelles certaines nations occidentales prévoyaient d'interdire officiellement les importations du métal en provenance de la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Entre-temps, les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,1 % le baril, et le pétrole brut Brent a ajouté 0,2 % au cours d'une séance volatile. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,93 % à 19 077,91 vendredi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 68 points, ou 0,22% à 6h45 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 12 points, ou 0,31% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 51,5 points, ou 0,42%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Rogers Communications Inc, Shaw Communications Inc et le bureau de la concurrence du Canada ont convenu d'entamer un processus de médiation pour surmonter les problèmes antitrust posés par l'acquisition de Shaw par Rogers pour 20 milliards de dollars canadiens (15,5 milliards de dollars), a déclaré le tribunal de la concurrence vendredi.

La ministre des Finances Chrystia Freeland a déclaré dimanche que le Canada a encore une voie vers un "atterrissage en douceur", où il pourrait se stabiliser économiquement après le coup porté par la pandémie de COVID-19, sans faire face à une grave récession que beaucoup craignent, a rapporté CBC News.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Ascot Resources Ltd : CIBC passe de "surperformer" à "neutre".

Cardinal Energy Ltd (Alberta) : CIBC initie la couverture avec la note "neutre".

Equinox Gold Corp : La Banque CIBC passe de "neutre" à "sous-performant".

COMMODITÉS À 6 h 45 HE

Contrats à terme sur l'or : 1836,4 $ ; +0,51% [GOL/]

Pétrole brut américain : 107,7 $ ; +0,1 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 113,41 $ ; +0,26 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR LUNDI

0830 Biens durables pour mai : attendu 0,0% ; antérieur 0,5%.

0830 Biens durables hors transport pour mai : Attendu 0,3% ; Antérieur 0,4%.

0830 Biens durables hors défense mm pour mai : Prévision 0,3%.

0830 Cap non-défense ex-air pour mai : Avant 0,4%.

1000 Indice des logements en attente pour mai : Prior 99.3

1000 Variation des ventes en attente mm pour mai : Attendu -4,0% ; Attendu -3,9%.

1030 Indice manufacturier de la Fed de Dallas pour juin : Préalable -7,30

($1= C$1.29)