L'indice de Toronto devrait rebondir après un creux de 10 mois

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,8 % à 7 h 00 HE.

Le pétrole s'est redressé après un plongeon de 10 % au cours des deux dernières séances, soutenu par les inquiétudes concernant l'offre et les attentes que Pékin fournisse davantage de soutien économique après que l'inflation en usine de la Chine se soit atténuée.

Les prix de l'or étaient également plus élevés en raison de l'affaiblissement du dollar et des rendements du Trésor avant les données mensuelles cruciales sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient dicter la voie du resserrement de la politique de la Réserve fédérale. [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,6 % mardi, à 19 890,06. L'indice a maintenant perdu 10 % par rapport à son record de clôture du 29 mars. Une correction est confirmée lorsqu'un indice clôture 10 % ou plus en dessous de son niveau record de clôture. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 284 points, ou 0,89 % à 7 h HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 45,75 points, ou 1,14 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 185,5 points, ou 1,5 %. [.N]

L'agence de la concurrence du Canada a déclaré mardi que les concessions proposées par Rogers Communications Inc pour acquérir Shaw Communications Inc dans le cadre d'une transaction de 16 milliards de dollars étaient insuffisantes.

Copperleaf Technologies Inc : La Banque Nationale du Canada abaisse le PT de 20 $CAN à 16 $CAN.

Element Fleet Management Corp : CIBC fait passer le titre de neutre à surperformant

George Weston Ltd : La Banque CIBC relève le prix cible de 177 $CA à 188 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1852,7 $ ; +0,64% [GOL/]

Pétrole brut américain : 103,28 $ ; +3,51 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 105,79 $ ; +3,24 % [O/R]

0830 IPC de base mm, SA pour avril : Attendu 0,4% ; Précedent 0,3%.

0830 IPC de base en glissement annuel, NSA pour avr : Attendu 6,0% ; Précedent 6,5%.

0830 Indice IPC, NSA pour avr : Attendu 288,654 ; Précédent 287,504

0830 Indice IPC de base, SA pour avr : Prior 288.81

0830 Indice CPI mm, SA pour Apr : Attendu 0,2% ; Précedent 1,2%.

0830 IPC annuel, NSA pour Avr : Attendu 8,1% ; Attendu 8,5%.

0830 Salaire hebdomadaire réel mm pour Avr : Préalable -1.1%

0830 IPC mm NSA pour Avr : Prior 1.340%

0830 Indice CPI SA pour Apr : Avant 287.710

0830 CPI Wage Earner pour Apr : Avant 283.176

1100 Cleveland fed CPI pour Apr : Avant 0,5%.

1200 Refinitiv Ipsos Pcsi pour mai : Avant 52.65

1400 Budget fédéral pour avril : Prévu $226.00 bln ; Avant - $193.00 bln

($1= C$1.30)