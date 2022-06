L'indice de Toronto progresse grâce à l'énergie et aux technologies

À 9 h 40 HE (13 h 40 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 100,62 points, ou 0,48 %, à 20 891,35.

Le mouvement a reflété une humeur optimiste à la Bourse, où les actions cotées aux États-Unis des sociétés technologiques chinoises ont mené les gains après un rapport selon lequel Pékin a conclu les enquêtes sur le géant du transport par taxi Didi Global Inc et deux autres entreprises et se prépare à autoriser le retour de leurs applications sur les magasins d'applications nationaux.

Suivant les gains de l'indice Nasdaq, le secteur canadien de la technologie a augmenté de 1,0 %.

Le secteur de l'énergie a grimpé de 1,0 %, les prix du pétrole brut américain ayant augmenté de 0,7 % le baril et le pétrole brut Brent de 0,7 %. [O/R]

Le secteur des services financiers a gagné 0,6 %, tandis que le secteur des produits industriels a augmenté de 0,5 %.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mines de métaux précieux et de base et les entreprises d'engrais, a augmenté de 0,1 %, car un léger repli du dollar a fait grimper les prix de l'or. [GOL/]

Dans les nouvelles des sociétés, Air Canada a gagné 0,8 % après qu'un haut dirigeant régional ait déclaré samedi que la compagnie aérienne s'attendait à ce que la demande de vols entre le Canada et l'Asie-Pacifique retrouve des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie d'ici décembre prochain.

Alors que les actions à l'échelle mondiale ont été frappées par la poussée de l'inflation et le resserrement attendu de la politique des banques centrales, l'indice TSX s'en est mieux sorti que ses pairs grâce à sa forte exposition à la hausse des prix des matières premières.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les données relatives à l'inflation des consommateurs américains, qui seront publiées vendredi, car elles pourraient renforcer ou réduire les espoirs d'une pause dans le plan de resserrement agressif de la Réserve fédérale.