L'indice de Toronto prolonge ses pertes alors que les actions du secteur de l'énergie et de l'industrie sont à la traîne

À 9 h 41 HE (13 h 41 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 27,78 points, ou 0,14 %, à 20 073,6, un jour après avoir enregistré sa pire séance en plus d'une semaine.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,2 %, en raison de la baisse des prix du pétrole, car on craint que les prix élevés du carburant ne nuisent à la croissance économique. Le pétrole brut est tout de même resté proche de 110 dollars le baril. [O/R]

"Le pétrole s'est plutôt bien accroché puisqu'il est de toute façon au-dessus de 100 $ et que les entreprises énergétiques gagnent encore beaucoup d'argent. Il est certain qu'il se replie avec le ton général de perte de risque sur les marchés", a déclaré Gregory Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments.

"Il pourrait être temps pour l'or et certains autres métaux de base de briller."

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les entreprises d'engrais, a gagné 2,2 %, le prix de l'or ayant rebondi en raison d'une baisse du dollar américain et des rendements du Trésor, conjuguée à une chute des actifs à risque, qui a ravivé la demande pour le lingot, valeur refuge.

Le secteur des services financiers a glissé de 0,5 %, tandis que le secteur des produits industriels a reculé de 1,2 %, Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ayant tous deux perdu près de 2 % après que Citigroup a réduit les objectifs de cours des deux exploitants ferroviaires.

En ce qui concerne les bénéfices, Canada Goose Holdings Inc a gagné 6,0 % après que la société a prévu des bénéfices et des revenus annuels supérieurs aux attentes de la Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel surprise, encouragé par une forte demande pour ses parkas et ses vestes de luxe.

Sur le front des données économiques, les prix à la production nationale ont augmenté de 0,8 % en avril par rapport à mars, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des produits pétroliers, mais ont été modérés par la baisse des prix du bois d'œuvre, selon Statistique Canada.