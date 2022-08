L'indice de détresse des obligations d'entreprises de la Fed de New York s'est légèrement amélioré en août

L'indice de détresse des obligations d'entreprises (CMDI) de la Réserve fédérale de New York, lancé en juin avec des données historiques de 2005, est conçu pour aider à identifier les signes de détresse du marché similaires à ceux observés pendant la crise financière mondiale et au début de 2020, et est très surveillé par les investisseurs.

L'indice pour le marché des obligations Investment Grade était de 0,39 le 26 août, tandis que pour le marché des obligations Junk, il était de 0,19, par rapport à 0,49 pour Investment Grade (un record sur deux ans) et 0,26 pour le marché des obligations Junk le 29 juillet.

Ces chiffres sont bien inférieurs aux 0,65 pour les obligations américaines de qualité (Investment Grade) et aux 0,58 pour les obligations de pacotille (Junk Bonds) au plus fort de la crise du COVID-19, lorsque la Fed a annoncé une garantie de liquidité pour les marchés du crédit aux entreprises.

L'amélioration de l'indice au 26 août est toutefois considérée comme temporaire. Les spreads des obligations Investment Grade et Junk se sont depuis élargis, reflétant le resserrement des conditions de liquidité après le discours de Powell, dans lequel il a déclaré que la banque centrale augmenterait les taux aussi haut que nécessaire et les maintiendrait à ce niveau "pendant un certain temps" pour faire baisser l'inflation.

L'écart sur l'indice ICE BofA U.S. High Yield était de 490 points de base par rapport aux bons du Trésor américain le 30 août, plus large qu'un niveau de 465 pb le 26 août mais plus serré que 593 pb le 4 juillet.

L'écart sur l'indice ICE BofA U.S. Investment Grade était de 145 pb le 30 août, également plus large que les 142 pb du 26 août mais plus serré que les 165 pb du 4 juillet.

"L'indice dépeint un mois en deux moitiés pour les marchés des obligations d'entreprises", a déclaré Edward Marrinan, stratège macro chez SMBC Nikko Securities America.

La première moitié du mois a pris le vent arrière d'une phase plus haussière motivée par les espoirs d'un pivot dans la politique faucon de la Fed, mais ce sentiment est maintenant devenu baissier, a déclaré Marrinan.