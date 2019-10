L'indice des caisses de pension suisses en hausse au 3e trimestre

Zurich (awp) - L'indice des caisses de pension, compilé par Credit Suisse, a gagné 2,71 points (1,51%) au troisième trimestre. La performance a été essentiellement tirée par les actions, selon le communiqué paru lundi.

L'indice se situait à 182,20 points au 30 septembre 2019, sur une base de 100 points au début de l'année 2000. L?évolution vers le haut se poursuit, après deux trimestres positifs. Juillet (0,92%) a été le mois le plus positif, mais août (0,11%) et septembre (0,47%) ont également terminé dans le vert.

Les actions ont particulièrement favorisé cette situation (0,56%). Les actions suisses ont généré une contribution au rendement de 0,24% et les actions étrangères de 0,32%.

L'évolution est positive pour les obligations et l'immobilier, qui ont encore renforcé ce bon résultat avec une contribution respective totale de 0,50% et 0,44%. Les liquidités sont légèrement négatives (-0,08%). Les placements alternatifs, les hypothèques et les autres actifs ont été plutôt discrets, mais tout de même en légère progression, selon Credit Suisse.

L'indice du taux d'intérêt minimum LPP a progressé de 0,38 point (soit 0,25%) au cours du trimestre sous revue, à 154,77 points. Le rendement de l'indice Credit Suisse des caisses de pension suisses est donc supérieur de 1,26% à l'objectif LPP.

L'indice Credit Suisse des caisses de pension suisses affiche un rendement annualisé de 3,08% au 30 septembre 2019, tandis que la rémunération minimale LPP annualisée s'inscrit à 2,24%.

Le rapport détaillé devrait être publié le 29 octobre 2019.

