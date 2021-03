L'indice des prix à la production reste stable en février

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation est resté stable en février, à 100,3 points, par rapport à janvier. Les prix ont augmenté pour les produits pétroliers et les métaux, quand ils ont baissé pour les produits pharmaceutiques.

En un an, l'indice a reculé de 1,1%, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la production a reculé sur un mois principalement en raison de la baisse des prix des préparations pharmaceutiques et des produits pharmaceutiques de base. La viande et les produits carnés, la ferraille, les matières plastiques de base et les bovins de boucherie sont également devenus meilleur marché. En revanche, les métaux, les produits semi-finis en métaux, les produits pétroliers et les produits en matières plastiques ont renchéri.

Dans l'indice des prix à l'importation, des hausses de prix ont été observées pour les produits pétroliers, les métaux et les produits semi-finis en métaux, les hydrocarbures ainsi que les produits organiques de l'industrie chimique. De même, les prix des matières plastiques de base, des légumes, des melons, des pommes de terre, du verre et des articles en verre, de la céramique, du traitement des pierres et des terres, des produits en matières plastiques et des produits en bois ont aussi augmenté.

ck/vj