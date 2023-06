L'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en deux semaines jeudi après que les données économiques aient montré que le marché du travail restait solide, donnant à la Réserve fédérale un coussin possible pour continuer à augmenter les taux d'intérêt.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 26 000 pour atteindre 239 000 en données corrigées des variations saisonnières, soit la baisse la plus importante depuis 20 mois et un chiffre inférieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters qui tablaient sur 265 000.

Par ailleurs, le département du commerce a révisé son estimation du produit intérieur brut du premier trimestre à 2 %, contre 1,3 % en mai et 1,4 % selon l'estimation précédente.

Lors d'un événement organisé par la banque centrale espagnole à Madrid jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale reprendrait probablement sa trajectoire de hausse des taux après une pause au début du mois.

"Pour l'instant, l'économie reste résiliente face à tous les resserrements que nous avons vus, et suggère que la Fed et d'autres devront continuer", a déclaré Huw Roberts, responsable de l'analyse chez Quant Insight.

Mercredi, M. Powell a déclaré, lors d'une réunion des banquiers centraux de la Banque centrale européenne, qu'il ne pensait pas que l'inflation reviendrait à l'objectif de 2 % fixé par la Fed avant au moins 2025.

En outre, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi que la Fed devra augmenter ses taux si la croissance des prix s'éloigne de l'objectif fixé ou si les attentes en matière d'inflation commencent à évoluer "difficilement".

D'autres dirigeants de banques centrales présents à la réunion, notamment Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, se sont également prononcés en faveur de nouvelles hausses de taux, à l'exception de Kazuo Ueda, président de la Banque du Japon (BOJ).

Des données antérieures en Europe ont montré que l'inflation allemande a augmenté plus que prévu en juin, mettant fin à un déclin constant depuis le début de l'année, tandis que l'inflation en Espagne et en Italie s'est ralentie.

"Les derniers chiffres (...) indiquent une inflation stable, au moins au niveau de base et non au niveau global, et cela était vrai en Europe également", a déclaré M. Roberts. "Regardez l'inflation de base en Espagne, et en Allemagne aussi - cela montre que les banques centrales sont toujours en jeu.

Le positionnement des investisseurs en fin de trimestre et de mois peut également avoir une incidence sur l'évolution des prix, a-t-il ajouté.

L'indice du dollar a augmenté de 0,35% à 103,310 après avoir atteint 103,44, son plus haut niveau depuis le 13 juin.

Les attentes du marché pour une augmentation de 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de juillet ont augmenté à 86,8% contre 81,8% lors de la session précédente, selon l'outil FedWatch du CME, et excluent complètement une réduction des taux cette année.

Le dollar s'est renforcé face au yen japonais pour la troisième journée consécutive, atteignant un nouveau plus haut de 7 mois et demi à 144,90, alors que les plans de politique des banques centrales américaine et japonaise devraient rester aux extrémités opposées du spectre.

Le yen s'est affaibli de 0,23% par rapport au billet vert pour atteindre 144,83 pour un dollar. Les investisseurs attendent de voir si la BOJ interviendra à nouveau sur la monnaie, ce qui s'est produit pour la dernière fois autour de la barre des 145.

La couronne suédoise a atteint un niveau record de 11,8502 contre l'euro après que la Riksbank a légèrement relevé son taux directeur et augmenté le rythme de ses ventes d'obligations.

La couronne suédoise était en baisse de 0,35 % à 11,81 pour un euro.